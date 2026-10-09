{"_id":"6ac8c4111a7d894c0108b5e8","slug":"pregnant-woman-gave-birth-to-baby-girl-on-malda-town-express-late-thursday-night-2026-10-09","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सफर के बीच आई नन्ही मेहमान: मालदा टाउन एक्सप्रेस में महिला ने दिया बेटी को जन्म, आरपीएफ ने दिखाई तत्परता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन



रेलवे कंट्रोल से सूचना मिलने पर बरेली जंक्शन पर आरपीएफ ने मोर्चा संभाला और ट्रेन पहुंचते ही एंबुलेंस की व्यवस्था कर महिला को जिला अस्पताल भिजवाया। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। विज्ञापन नई दिल्ली से मालदा टाउन जा रही मालदा टाउन एक्सप्रेस में बृहस्पतिवार देर रात उस समय खुशियां गूंज उठीं, जब एक गर्भवती महिला ने चलती ट्रेन में बेटी को जन्म दिया। मुरादाबाद के बाद महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हुई थी। रामपुर और बरेली के बीच कोच में मौजूद महिला यात्रियों ने प्रसव कराने में मदद की।

Trending Videos

बिहार के भागलपुर जिले के मोहदीपुर हरिदासपुर निवासी चंदन कुमार अपनी पत्नी और मां के साथ नई दिल्ली से मालदा टाउन जा रहे थे। परिवार ट्रेन संख्या 14004 के एस-6 कोच में बर्थ नंबर 73, 74 और 75 पर यात्रा कर रहा था। सफर के दौरान मुरादाबाद के बाद चंदन की पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। इसकी सूचना रेलवे कंट्रोल को दी गई। बरेली जंक्शन पर मेडिकल सहायता के लिए अलर्ट जारी किया गया, लेकिन ट्रेन के स्टेशन पहुंचने से पहले ही महिला ने बेटी को जन्म दे दिया।

विज्ञापन

रात 1:25 बजे मिली सूचना, सक्रिय हुई आरपीएफ

रेलवे कंट्रोल से रात 1:25 बजे एस-6 कोच में गर्भवती महिला की तबीयत बिगड़ने और डॉक्टर की जरूरत की सूचना मिली। इसके बाद बरेली जंक्शन पर मेडिकल सहायता की तैयारी की गई। ट्रेन रात 1:41 बजे स्टेशन पहुंची तो आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक मयंक चौधरी के निर्देशन में एसआई मुरसलीम मलिक, महिला कांस्टेबल करिश्मा और कांस्टेबल विनीत कुमार ने महिला की स्थिति का जायजा लिया।

विज्ञापन