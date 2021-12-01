Bareilly News: आस्था की राह में गड्ढे, हिचकोले खा रहे श्रद्धालु

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नवरात्र में रोजाना कालीबाड़ी मंदिर में आठ से 10 हजार श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। बावजूद इस मार्ग की मरम्मत व पैचवर्क नहीं कराया गया। ओवरब्रिज से थोड़ा आगे कालीबाड़ी की तरफ बढ़ने पर सड़क पर गड्ढे हो गए हैं। इससे थोड़ा आगे बढ़ने पर फिर गड्ढे मिलेंगे। सीवर के ढक्कनों के बीच इतना गैप है कि उस पर से बाइक व कार गुजरने पर धड़ाम की आवाज आती है। बरेली कॉलेज चौराहे तक सड़क का यही हाल है।इसी तरह सात नाथ में से एक मढ़ीनाथ मंदिर की ओर जाने वाला मार्ग भी खस्ताहाल है। मंदिर के अंदर दुर्गा प्रतिमा होने के कारण नवरात्र में काफी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं। इसके समीप पुलिया जर्जर है जो हादसे को दावत दे रही है। मंदिर के पास सड़क का हाल यह है कि थोड़ी सी बारिश में ही जलभराव हो जाता है।वर्जनचरणबद्ध तरीके से पैचवर्क कराया जा रहा है। जिन जगहों पर काम बाकी है, वहां भी जल्द करा दिया जाएगा। - संजीव कुमार मौर्य, नगर आयुक्त