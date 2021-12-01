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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Potholes on the path of faith; pilgrims facing a bumpy ride.

Bareilly News: आस्था की राह में गड्ढे, हिचकोले खा रहे श्रद्धालु

Thu, 15 Oct 2026 12:55 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Thu, 15 Oct 2026 12:55 AM IST
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Potholes on the path of faith; pilgrims facing a bumpy ride.
बरेली। नगर निगम की तरफ से 12 करोड़ रुपये की लागत से नवरात्र से पहले देवी मंदिरों की ओर जाने वाली सड़कों को दुरुस्त करने का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। कालीबाड़ी व मढ़ीनाथ मंदिर मार्ग की मरम्मत नहीं कराई गई। नतीजा, श्रद्धालु हिचकोले खा रहे हैं।
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नवरात्र में रोजाना कालीबाड़ी मंदिर में आठ से 10 हजार श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। बावजूद इस मार्ग की मरम्मत व पैचवर्क नहीं कराया गया। ओवरब्रिज से थोड़ा आगे कालीबाड़ी की तरफ बढ़ने पर सड़क पर गड्ढे हो गए हैं। इससे थोड़ा आगे बढ़ने पर फिर गड्ढे मिलेंगे। सीवर के ढक्कनों के बीच इतना गैप है कि उस पर से बाइक व कार गुजरने पर धड़ाम की आवाज आती है। बरेली कॉलेज चौराहे तक सड़क का यही हाल है।
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इसी तरह सात नाथ में से एक मढ़ीनाथ मंदिर की ओर जाने वाला मार्ग भी खस्ताहाल है। मंदिर के अंदर दुर्गा प्रतिमा होने के कारण नवरात्र में काफी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं। इसके समीप पुलिया जर्जर है जो हादसे को दावत दे रही है। मंदिर के पास सड़क का हाल यह है कि थोड़ी सी बारिश में ही जलभराव हो जाता है।
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वर्जन
चरणबद्ध तरीके से पैचवर्क कराया जा रहा है। जिन जगहों पर काम बाकी है, वहां भी जल्द करा दिया जाएगा। - संजीव कुमार मौर्य, नगर आयुक्त
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