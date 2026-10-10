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Bareilly News: छड़ी के सहारे चलने वाली वृद्धा से पुलिस को शांतिभंग की आशंका

Sat, 10 Oct 2026 01:09 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:09 AM IST
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Police fear breach of peace from old woman walking with the help of a stick
बरेली। छड़ी और व्हील चेयर के सहारे चलने वाली वृद्धा से पुलिस को शांतिभंग की आशंका है। देवरनियां थाना पुलिस ने वृद्धा को मुचलका पाबंद कर दिया है। डीएम ने सात सदस्यीय कमेटी गठित कर मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
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जमुनिया गांव निवासी रामा देवी (80) के पति का काफी समय पहले निधन हो चुका है। वृद्धा ने डीएम अविनाश सिंह से शिकायत की कि उनकी जमीन पर लगे पेड़ काटकर बेच दिए गए थे। रामा देवी ने पेड़ काटने वाले की शिकायत देवरनियां थाने में की थी। देवरनियां पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बजाय वृद्धा और आरोपी युवक पर शांतिभंग की आशंका में कार्रवाई कर दी।
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क्षेत्र में चर्चा है कि जो वृद्धा छड़ी या व्हील चेयर के बिना चल भी नहीं सकती, वह शांतिभंग कैसे कर सकती है। वृद्धा ने बताया कि डीएम ने उसकी शिकायत पर सात सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच के आदेश दिए हैं। डीएम अविनाश कुमार सिंह ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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