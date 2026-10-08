बरेली में महिला की हत्या: वारदात के बाद दो बेटों को लेकर भागा आरोपी पति, बेटी को छोड़ गया

बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र के जोगी नवादा में बृहस्पतिवार सुबह एक युवक ने अपनी पत्नी की चाकू और सिलबट्टे से हमला कर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी अपने दो बेटों को लेकर भाग गया, जबकि बेटी को घर पर छोड़ गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी की तलाश में पुलिस की टीम दबिश दे रही है।

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बदायूं के मूसाझाग थाना क्षेत्र के गुलड़िया निवासी महेश ने बताया कि उनकी बहन सरोज (35 वर्ष) की शादी जोगी नवादा निवासी सतीश से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही सतीश दहेज को लेकर सरोज से विवाद करता था। वह शराब पीने का आदी था और आए दिन पत्नी के साथ मारपीट करता था। विज्ञापन



महेश के मुताबिक घरेलू विवाद के चलते सरोज कुछ समय पहले मायके चली गई थी। करीब दो दिन पहले सतीश उसे मायके से अपने साथ जोगी नवादा ले आया था। बृहस्पतिवार सुबह दोनों के बीच विवाद हुआ। आरोप है कि सतीश ने चाकू से सरोज पर कई वार किए। इसके बाद सिलबट्टे से उसके सिर पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से सरोज की मौके पर ही मौत हो गई। बदायूं के मूसाझाग थाना क्षेत्र के गुलड़िया निवासी महेश ने बताया कि उनकी बहन सरोज (35 वर्ष) की शादी जोगी नवादा निवासी सतीश से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही सतीश दहेज को लेकर सरोज से विवाद करता था। वह शराब पीने का आदी था और आए दिन पत्नी के साथ मारपीट करता था।महेश के मुताबिक घरेलू विवाद के चलते सरोज कुछ समय पहले मायके चली गई थी। करीब दो दिन पहले सतीश उसे मायके से अपने साथ जोगी नवादा ले आया था। बृहस्पतिवार सुबह दोनों के बीच विवाद हुआ। आरोप है कि सतीश ने चाकू से सरोज पर कई वार किए। इसके बाद सिलबट्टे से उसके सिर पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से सरोज की मौके पर ही मौत हो गई।

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