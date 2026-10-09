बरेली: आईवीआरआई के छात्रों का धरना पांचवें दिन भी जारी, लिखित आश्वासन मिलने तक आंदोलन जारी रखेंगे छात्र

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विद्यार्थियों के मुताबिक, आठ अक्तूबर को संस्थान के अधिकारियों ने सुबह बैठक बुलाकर उनकी मांगों पर समाधान निकालने की बात कही थी। बैठक में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के उप महानिदेशक (कृषि शिक्षा) डॉ. यशपाल मलिक ने विद्यार्थियों से धरना समाप्त करने की अपील की, लेकिन मांगों पर लिखित पुष्टि नहीं मिलने के कारण आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया गया।इस बीच आईवीआरआई के सहायक स्नातक समन्वयक डॉ. सागर चंद धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने विद्यार्थियों के साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुनीं और बातचीत की। विद्यार्थियों का कहना है कि बदलते मौसम के कारण कुछ छात्र बीमार भी पड़ गए हैं, इसके बावजूद वे अपनी मांगों को लेकर धरने पर डटे हैं।धरना स्थल पर विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से प्रेरणादायक गीत गाए। 'हम होंगे कामयाब' जैसे गीतों के माध्यम से उन्होंने एकजुटता और अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन जारी रखने का संदेश दिया। विद्यार्थियों को उम्मीद है कि संबंधित अधिकारी जल्द उनकी मांगों पर आवश्यक निर्णय लेंगे।विद्यार्थियों ने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण है और वे मांगों के संबंध में सक्षम अधिकारियों से लिखित आश्वासन मिलने तक प्रदर्शन जारी रखेंगे।