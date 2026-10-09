बरेली: आईवीआरआई के छात्रों का धरना पांचवें दिन भी जारी, लिखित आश्वासन मिलने तक आंदोलन जारी रखेंगे छात्र
अमर उजाला नेटवर्क, बरेली Published by: अनुराग रंजन Updated Fri, 09 Oct 2026 12:40 PM IST
सार
धरना स्थल पर विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से प्रेरणादायक गीत गाए। 'हम होंगे कामयाब' जैसे गीतों के माध्यम से उन्होंने एकजुटता और अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन जारी रखने का संदेश दिया।
विज्ञापन
विस्तार
भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) में बीवीएससी एवं एएच के विद्यार्थियों का इंटर्नशिप स्टाइपेंड बढ़ाने समेत संबंधित मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरना शुक्रवार को पांचवें दिन भी जारी है। विद्यार्थियों का कहना है कि जब तक सक्षम अधिकारियों की ओर से उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
विद्यार्थियों के मुताबिक, आठ अक्तूबर को संस्थान के अधिकारियों ने सुबह बैठक बुलाकर उनकी मांगों पर समाधान निकालने की बात कही थी। बैठक में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के उप महानिदेशक (कृषि शिक्षा) डॉ. यशपाल मलिक ने विद्यार्थियों से धरना समाप्त करने की अपील की, लेकिन मांगों पर लिखित पुष्टि नहीं मिलने के कारण आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया गया।
धरना स्थल पर पहुंचे आईवीआरआई के सहायक स्नातक समन्वयक डॉ. सागर
इस बीच आईवीआरआई के सहायक स्नातक समन्वयक डॉ. सागर चंद धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने विद्यार्थियों के साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुनीं और बातचीत की। विद्यार्थियों का कहना है कि बदलते मौसम के कारण कुछ छात्र बीमार भी पड़ गए हैं, इसके बावजूद वे अपनी मांगों को लेकर धरने पर डटे हैं।
विज्ञापन
धरना स्थल पर विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से प्रेरणादायक गीत गाए। 'हम होंगे कामयाब' जैसे गीतों के माध्यम से उन्होंने एकजुटता और अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन जारी रखने का संदेश दिया। विद्यार्थियों को उम्मीद है कि संबंधित अधिकारी जल्द उनकी मांगों पर आवश्यक निर्णय लेंगे।
विद्यार्थियों ने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण है और वे मांगों के संबंध में सक्षम अधिकारियों से लिखित आश्वासन मिलने तक प्रदर्शन जारी रखेंगे।
विज्ञापन
विद्यार्थियों के मुताबिक, आठ अक्तूबर को संस्थान के अधिकारियों ने सुबह बैठक बुलाकर उनकी मांगों पर समाधान निकालने की बात कही थी। बैठक में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के उप महानिदेशक (कृषि शिक्षा) डॉ. यशपाल मलिक ने विद्यार्थियों से धरना समाप्त करने की अपील की, लेकिन मांगों पर लिखित पुष्टि नहीं मिलने के कारण आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया गया।
विज्ञापन
धरना स्थल पर पहुंचे आईवीआरआई के सहायक स्नातक समन्वयक डॉ. सागर
इस बीच आईवीआरआई के सहायक स्नातक समन्वयक डॉ. सागर चंद धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने विद्यार्थियों के साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुनीं और बातचीत की। विद्यार्थियों का कहना है कि बदलते मौसम के कारण कुछ छात्र बीमार भी पड़ गए हैं, इसके बावजूद वे अपनी मांगों को लेकर धरने पर डटे हैं।
विज्ञापन
धरना स्थल पर विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से प्रेरणादायक गीत गाए। 'हम होंगे कामयाब' जैसे गीतों के माध्यम से उन्होंने एकजुटता और अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन जारी रखने का संदेश दिया। विद्यार्थियों को उम्मीद है कि संबंधित अधिकारी जल्द उनकी मांगों पर आवश्यक निर्णय लेंगे।
विद्यार्थियों ने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण है और वे मांगों के संबंध में सक्षम अधिकारियों से लिखित आश्वासन मिलने तक प्रदर्शन जारी रखेंगे।