फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Former MP Dharmendra Kashyap resigns from BJP alleges neglect of backward community

यूपी में भाजपा को झटका: 'टाटा-बाय-बाय' के बाद अब इस्तीफे का एलान, पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने निकाली भड़ास

Fri, 09 Oct 2026 07:38 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Fri, 09 Oct 2026 07:38 PM IST
सार

भाजपा के ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष पूरनलाल लोधी ने धर्मेंद्र कश्यप से मुलाकात भी की। हालांकि, उन्होंने इसे औपचारिक मुलाकात बताया। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई और क्या इस्तीफे के मुद्दे पर कोई चर्चा हुई, इस बारे में उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ऐसे में फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि पार्टी नेतृत्व की ओर से धर्मेंद्र कश्यप को मनाने या उनकी नाराजगी दूर करने के लिए कोई पहल हुई है या नहीं।
 

विज्ञापन
Former MP Dharmendra Kashyap resigns from BJP alleges neglect of backward community
पूर्व भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

यूपी के बरेली स्थित आंवला लोकसभा सीट से पूर्व भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने पार्टी की प्राथमिक और सक्रिय सदस्यता से इस्तीफा देने का एलान किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर उन्होंने पार्टी में भीतरघात करने वाले नेताओं को प्रमुख स्थान मिलने और पिछड़े-अति पिछड़े समाज को अपेक्षित सम्मान नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। उनके इस कदम से जिले की सियासत में एक बार फिर हलचल शुरू हो गई है।

विज्ञापन

 

Trending Videos

त्याग पत्र में धर्मेंद्र कश्यप ने किया लिखा
धर्मेंद्र कश्यप ने अपने पोस्ट में राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष को संबोधित करते हुए लिखा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ वोटिंग करने और संगठन को कमजोर करने वाले नेताओं को प्रथम पंक्ति में स्थान दिया गया, जबकि पिछड़े और अति पिछड़े समाज को पार्टी में स्थान व सम्मान नहीं मिला। इसी से आहत होकर उन्होंने प्राथमिक और सक्रिय सदस्यता से त्यागपत्र देने की बात कही और इसे स्वीकार करने का अनुरोध किया।

विज्ञापन
विज्ञापन

मनाने की कोशिश हुई की नहीं?
इस घटनाक्रम के बीच भाजपा के ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष पूरनलाल लोधी ने धर्मेंद्र कश्यप से मुलाकात भी की। हालांकि, उन्होंने इसे औपचारिक मुलाकात बताया। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई और क्या इस्तीफे के मुद्दे पर कोई चर्चा हुई, इस बारे में उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ऐसे में फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि पार्टी नेतृत्व की ओर से धर्मेंद्र कश्यप को मनाने या उनकी नाराजगी दूर करने के लिए कोई पहल हुई है या नहीं।

विज्ञापन

'टाटा-बाय-बाय' के बाद सदस्यता छोड़ने का एलान
धर्मेंद्र कश्यप इससे पहले भी अपने ‘टाटा-बाय-बाय’ वाले बयान को लेकर चर्चा में रहे थे। अब सदस्यता छोड़ने के एलान ने उनके राजनीतिक रुख को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, सोशल मीडिया पर इस्तीफे का एलान करने के बाद पार्टी की ओर से इसे स्वीकार किए जाने या आगे की कार्रवाई को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

इस बात पर होगी नजर
धर्मेंद्र कश्यप का यह कदम ऐसे समय आया है, जब पार्टी के भीतर संगठन में प्रतिनिधित्व और सामाजिक समीकरणों को लेकर उनकी नाराजगी सार्वजनिक हो गई है। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि भाजपा नेतृत्व उनके इस्तीफे पर क्या रुख अपनाता है और क्या उनकी नाराजगी दूर करने के लिए कोई औपचारिक पहल होती है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed