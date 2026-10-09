यूपी में भाजपा को झटका: 'टाटा-बाय-बाय' के बाद अब इस्तीफे का एलान, पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने निकाली भड़ास

त्याग पत्र में धर्मेंद्र कश्यप ने किया लिखा

धर्मेंद्र कश्यप ने अपने पोस्ट में राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष को संबोधित करते हुए लिखा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ वोटिंग करने और संगठन को कमजोर करने वाले नेताओं को प्रथम पंक्ति में स्थान दिया गया, जबकि पिछड़े और अति पिछड़े समाज को पार्टी में स्थान व सम्मान नहीं मिला। इसी से आहत होकर उन्होंने प्राथमिक और सक्रिय सदस्यता से त्यागपत्र देने की बात कही और इसे स्वीकार करने का अनुरोध किया।