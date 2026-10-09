बरेली: एक लाख की पूंजी वाली कंपनी ने किया था 431 करोड़ रुपये का सौदा, केसर चीनी मिल डील में बड़ा खुलासा

दो साल में ही बनाई समान कारोबारी नेटवर्क वाली कंपनियां

कॉरपोरेट रिकॉर्ड में संजीव कुमार कपूर का नाम अवध मेटल क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक के रूप में भी दर्ज है। यह कंपनी दिसंबर 2025 में बनी और इसकी अधिकृत व चुकता पूंजी भी एक-एक लाख रुपये दर्ज है। कपूर और आरुषि सैनी का नाम मई 2026 में बनी एक डिस्टिलरी एंड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड से भी जुड़ा मिला है। इस कंपनी की भी अधिकृत और चुकता पूंजी एक-एक लाख रुपये दर्ज है।



केसर चीनी मिल के सीईओ शरत मिश्रा के मुताबिक, सिर्फ कम चुकता पूंजी होने से किसी कंपनी के बड़े कारोबारी सौदे करने पर कानूनी रोक नहीं होती। कंपनी बैंक ऋण, निवेश, अन्य वित्तीय व्यवस्था या किसी अन्य स्रोत से धन जुटा सकती है। खरीदार समूह अलग-अलग कारोबार के लिए अलग-अलग माध्यमों से काम करता है।



इससे खरीद क्षमता का आकलन नहीं होता। सौदा शेयरधारकों की मंजूरी, अंतिम बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट और अन्य शतों पर निर्भर है। सौदा पूरा करने की अंतिम तिथि 15 जून 2027 है। चेक बाउंस नोटिस के जवाब से स्थिति स्पष्ट होगी।