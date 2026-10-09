यूपी: पागल कुत्ते के काटने से गाय की मौत, दूध पीने और खीर खाने वाले 98 लोगों में हड़कंप; सबके मन में एक ही डर

पशु चिकित्सा विभाग पर लापरवाही का आरोप

मामले को लेकर विनोद कुमार निवासी ग्राम धर्मपुर टप्पा वैश ने थाना जरीफनगर प्रभारी को तहरीर दी है। तहरीर में बताया है कि 20 सितंबर को उसकी गाय को एक पागल कुत्ते ने काट लिया था। उपचार के लिए डॉक्टर विजय राठौर को बुलाया गया, डॉक्टर ने अपने सहयोगी रूप किशोर को भेजा। आरोप है कि उसने उपचार के नाम पर 500 रुपये लेकर एक इंजेक्शन लगाया। इसके बाद गाय को आगे के उपचार के लिए आवश्यक इंजेक्शन लगवाने के लिए डॉक्टर/पशु चिकित्सा विभाग से संपर्क किया, लेकिन कोई अन्य इंजेक्शन लगाने अथवा उपचार करने नहीं आया था। उचित उपचार न मिलने के कारण गाय की हालत बिगड़ती गई और अंततः उसकी मृत्यु हो गई।