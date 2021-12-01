फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Players depart from Mahoba for the Senior State Sepak Takraw Championship.

Bareilly News: सीनियर स्टेट सेपकटाकरा चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ी महोबा रवाना

Thu, 15 Oct 2026 12:09 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Thu, 15 Oct 2026 12:09 AM IST
विज्ञापन
Players depart from Mahoba for the Senior State Sepak Takraw Championship.
बरेली। 21वीं उत्तर प्रदेश सीनियर पुरुष एवं महिला सेपकटाकरा चैंपियनशिप-2026 में प्रतिभाग करने के लिए बरेली की पुरुष एवं महिला टीम बुधवार को महोबा के लिए रवाना हो गई। प्रतियोगिता का आयोजन 16 से 17 अक्तूबर तक किया जाएगा। जिला सेपकटाकरा एसोसिएशन की ओर से आयोजित चयन ट्रायल के माध्यम से खिलाड़ियों का चयन किया गया है। पुरुष वर्ग की टीम में विनय, सागर, अमन, अस्मित, दीपक एवं आबू सुफियान को शामिल किया गया है। वहीं, महिला वर्ग की टीम में मनीषा, शिवानी, डॉली, नेहा, हीना एवं प्रीति मौर्या को जगह मिली है। जिला सेपकटाकरा एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष कार्तिक आनंद एवं जनरल सेक्रेटरी सुमिल एस सीरिया ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर साई के कोच बीए शर्मा, मीना कुमारी, यूपी एसोसिएशन कोच राम कुमार ने भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed