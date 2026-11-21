बरेली: ईवीएम के डेमो में बटन दबाने से हिचकिचाए लोग, पूछा- किसे पड़ेगा वोट; डीएम ने समझाई मतदान प्रक्रिया
बरेली में शुक्रवार को विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का लाइव डेमो शुरू हुआ। इसमें करीब सौ लोगों को मतदान प्रक्रिया समझाई गई। कई लोग बटन दबाने में हिचकिचाए और शंकाएं जाहिर कीं।
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बरेली में मतदान के दौरान ईवीएम का बटन दबाने में कई लोग हिचकिचाते हैं, लेकिन मशीनों के काम का तरीका समझाने के लिए शुरू हुए डेमो में भी लोग संकोच करते रहे। मौजूद कर्मियों ने उनकी शंकाएं दूर कीं। शाम तक करीब सौ लोगों ने ईवीएम की कार्यप्रणाली जानी।
कलक्ट्रेट में शुक्रवार को विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का लाइव डेमो शुरू किया गया। यहां पहुंचे लोगों को मतदान की प्रक्रिया समझाने के साथ ही खुद प्रतीकात्मक वोट डालकर मशीनों की कार्यप्रणाली देखने का मौका दिया गया। हालांकि, कई लोग वोट डालने से पहले और बाद में शंकाएं जाहिर करते नजर आए। उनके सवाल थे कि बटन दबाने पर संबंधित वोट किसी पार्टी को पड़ रहा है या नहीं।
किस बटन को दबाने से किस पार्टी को वोट पड़ता है? क्या यह वोट आगामी चुनावों में गणना के दौरान तो प्रयोग नहीं होगा? मौजूद कर्मियों ने बताया कि यह प्रक्रिया प्रतीकात्मक है, ताकि ईवीएम की कार्यप्रणाली को लेकर असमंजस न रहे। ए, बी, सी, डी व अन्य अक्षर सिर्फ प्रतीकात्मक हैं, जो किसी पार्टी या प्रत्याशी का संकेत नहीं हैं।
ईवीएम का बटन दबाने के बाद जरूर देखें वीवीपैट
कर्मियों ने बताया कि प्रत्याशी के नाम और चुनाव चिह्न के सामने लगे बटन को दबाने पर वोट दर्ज होता है। इसके बाद वीवीपैट की स्क्रीन पर संबंधित प्रत्याशी का चुनाव चिह्न और क्रमांक सात सेकंड के लिए दिखाई देता है, ताकि मतदाता को पता चले कि उसका वोट उसी प्रत्याशी को गया है, जिसे उसने चुना था।
कर्मियों ने लोगों को बटन दबाने, बीप की आवाज आने और वीवीपैट पर्ची दिखाई देने की प्रक्रिया समझाई। बताया कि वीवीपैट की पर्ची मतदाता को नहीं दी जाती, बल्कि पारदर्शी खिड़की में दिखाई देने के बाद बॉक्स में गिरती है।
डीएम ने खुद बटन दबाकर समझाई मतदान की प्रक्रिया
इससे पूर्व ईवीएम प्रशिक्षण एवं जागरूकता अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने किया। खुद ईवीएम का बटन दबाकर मतदान की प्रक्रिया समझाई। बताया कि मतदाता की पहचान जांचने के बाद कंट्रोल यूनिट से मतदान की अनुमति दी जाती है।
उन्होंने कहा कि सभी तहसीलों में भी जागरूकता शिविर लगाए गए हैं। यहां एडीएम एफआर संतोष कुमार सिंह, एडीएम प्रशासन पूर्णिमा सिंह, एडीएम न्यायिक दिव्या ओझा समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।