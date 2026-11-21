बरेली में मतदान के दौरान ईवीएम का बटन दबाने में कई लोग हिचकिचाते हैं, लेकिन मशीनों के काम का तरीका समझाने के लिए शुरू हुए डेमो में भी लोग संकोच करते रहे। मौजूद कर्मियों ने उनकी शंकाएं दूर कीं। शाम तक करीब सौ लोगों ने ईवीएम की कार्यप्रणाली जानी।

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कलक्ट्रेट में शुक्रवार को विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का लाइव डेमो शुरू किया गया। यहां पहुंचे लोगों को मतदान की प्रक्रिया समझाने के साथ ही खुद प्रतीकात्मक वोट डालकर मशीनों की कार्यप्रणाली देखने का मौका दिया गया। हालांकि, कई लोग वोट डालने से पहले और बाद में शंकाएं जाहिर करते नजर आए। उनके सवाल थे कि बटन दबाने पर संबंधित वोट किसी पार्टी को पड़ रहा है या नहीं।किस बटन को दबाने से किस पार्टी को वोट पड़ता है? क्या यह वोट आगामी चुनावों में गणना के दौरान तो प्रयोग नहीं होगा? मौजूद कर्मियों ने बताया कि यह प्रक्रिया प्रतीकात्मक है, ताकि ईवीएम की कार्यप्रणाली को लेकर असमंजस न रहे। ए, बी, सी, डी व अन्य अक्षर सिर्फ प्रतीकात्मक हैं, जो किसी पार्टी या प्रत्याशी का संकेत नहीं हैं।