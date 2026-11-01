Bareilly News: 64 केंद्रों पर अब तक शुरू नहीं हुई धान खरीद

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शनिवार को कलक्ट्रेट सभागार में धान खरीद की समीक्षा के दौरान डीएम ने अधिकारियों को सत्यापित किसानों से संपर्क कर खरीद कराने और बंद पड़े केंद्रों को जल्द चालू कराने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 521 किसानों से 2,355 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। पंजीकृत 4,800 किसानों में से 3,774 का सत्यापन हो चुका है।डीएम ने एआर कोऑपरेटिव, जिला खाद्य विपणन अधिकारी और सभी खरीद एजेंसियों के जिला प्रबंधकों को निर्देश दिए कि केंद्र प्रभारी सत्यापित किसानों से संपर्क करें और खरीद में तेजी लाएं। पीसीएफ के 18 केंद्रों पर खरीद शुरू नहीं होने और लेखपाल स्तर पर किसानों का सत्यापन लंबित रहने पर डीएम ने नाराजगी जताई। एसडीएम को क्रय केंद्रों का निरीक्षण करने को कहा। केंद्र प्रभारियों को अतिरिक्त मजदूर लगाने, बायोमीट्रिक सत्यापन कराने के लिए बैठक करने को कहा।