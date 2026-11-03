Bareilly News: अतिक्रमण हटाकर वसूला 11 हजार रुपये का जुर्माना

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त्योहारी सीजन के चलते शहर के प्रमुख बाजारों जैसे कुतुबखाना और बड़ा बाजार में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। अतिक्रमण की वजह से सड़कों पर चलने की जगह बहुत कम बचती है। संकरी सड़कों पर वाहन घंटों फंसे रहते हैं। जाम की वजह से खरीदारों के साथ ही दुकानदार भी परेशान हैं।इस समस्या को लेकर अमर उजाला ने अभियान चलाकर लगातार खबरें प्रकाशित कीं। समस्या को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद नगर निगम प्रशासन सोमवार को हरकत में आया। निगम के बुलडोजर और टीम को देखते ही सड़क पर दुकानें सजाए बैठे कई दुकानदार खुद ही अपना सामान समेटने लगे। टीम ने तीन ठेलों को जब्त किया, जबकि 11 ठेलों को मौके से हटवाया गया।नगर निगम के अतिक्रमण प्रभारी मयंक यादव ने बताया कि नियम तोड़ने वालों से 11 हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला गया है। इसके साथ ही ठेले और फड़ लगाने वालों को चेतावनी दी गई है कि वे भविष्य में सड़क पर अतिक्रमण न करें और रास्ता बाधित न होने दें, अन्यथा उनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जाएगी। संवाद