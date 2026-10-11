Bareilly News: आरोपी के घर नोटिस चस्पा, कुर्की की चेतावनी

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सिरौली। न्यायालय में पेश नहीं होने पर पुलिस ने सिरौली के धनौरा गौरी गांव निवासी आरोपी बलवीर के घर नोटिस चस्पा किया। इस बीच पुलिस ने गांव में मुनादी भी कराई। पुलिस के मुताबिक, बलवीर के खिलाफ थाना सिरौली में मामला दर्ज है। उस पर चोरी का माल खरीदने-बेचने, नुकसान पहुंचाने और आबकारी अधिनियम से संबंधित आरोप हैं। आरोपी नदारद चल रहा है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने गवाहों की मौजूदगी में नोटिस चस्पा किया। निर्धारित समय में न्यायालय में पेश नहीं होने पर आरोपी की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जा सकती है। संवाद