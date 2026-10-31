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बरेली: पुलिस लाइन में मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस, एसएसपी ने पुलिसकर्मियों को दिलाई शपथ

Sat, 31 Oct 2026 02:46 PM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Sat, 31 Oct 2026 02:46 PM IST
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National Unity Day celebrated at Police Lines in bareilly
एसएसपी ने पुलिसकर्मियों को दिलाई शपथ - फोटो : स्रोत- पुलिस विभाग

बरेली में लौहपुरुष सरदार बल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती पर शनिवार को रिजर्व पुलिस लाइन में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। इस मौके पर एसएसपी अनुराग आर्य ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सरदार पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पुलिस कर्मियों को देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने की शपथ दिलाई।

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एसएसपी ने कहा कि सरदार बल्लभभाई पटेल का देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने में अतुलनीय योगदान रहा है। उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर पुलिसकर्मियों को पूरी निष्ठा और संकल्प के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने राष्ट्र की एकता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया। 

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