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शाही थाना क्षेत्र के सेवा ज्वालापुर निवासी वीरावती के पति घनश्याम पंजाब में रहकर मेहनत मजदूरी करते थे। 23 अगस्त 2023 को वीरावती अपने खेत पर उर्वरक लगाने गई थे। काफी देर तक नहीं लौटीं तो बेटी सुमन और दुर्गेश उनको देखते पहुंचीं। वीरावती का शव खेत में पड़ा था। घर आकर चाचा सेवाराम को बताया।वह खेत पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पोस्टमाॅर्टम में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई। शरीर पर भी चोटों के निशान मिले। बाद में पुलिस ने खुलासा करते हुए मिश्रीलाल को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य भी मिले।मृतका के देवर ने मिश्री लाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह पेश किए। साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने मिश्रीलाल को दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।