फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   man reached the district hospital after locking the snake in a box in Bareilly

बरेली: सांप ने डसा तो उसे डिब्बे में बंद कर जिला अस्पताल पहुंचा युवक, डॉक्टर भी रह गए हैरान

Sun, 11 Oct 2026 10:42 AM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Sun, 11 Oct 2026 10:42 AM IST
सार

बरेली में सांप के डसने पर युवक ने सांप को डिब्बे में बंद कर लिया और उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंच गया। डिब्बे में सांप देखकर डॉक्टर हैरान रह गए। युवक ने बताया कि इसी सांप ने उसे डस लिया है। इस पर युवक का उसका तुरंत उपचार शुरू किया गया।  

विज्ञापन
man reached the district hospital after locking the snake in a box in Bareilly
डिब्बे में बंद सांप दिखाता युवक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बरेली में त्योहार की तैयारियों के बीच घर में सफाई कर रहे युवक को सांप ने डस लिया। सीबीगंज के खड़ौआ गांव निवासी 26 वर्षीय पवन को सांप ने डंसा तो उन्होंने सांप को प्लास्टिक के डिब्बे में बंद किया और उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंच गए। वहां उन्होंने डॉक्टरों को सांप दिखाकर उसकी पहचान जानने की कोशिश की। चिकित्सकों की देखरेख में पवन का उपचार चल रहा है।

विज्ञापन


Trending Videos

कूड़ा हटाते समय सांप ने डंसा 
पवन पेट्रोल पंप पर नौकरी करते हैं। उन्होंने बताया कि घर में त्योहार के चलते साफ-सफाई के साथ टाइल-पत्थर लगाने का काम भी चल रहा है। इस वजह से घर में कूड़ा जमा था। पवन कूड़ा उठाने के लिए हाथ बढ़ा रहे थे, तभी सांप ने उसके दाहिने हाथ की उंगली में काट लिया। दर्द महसूस होने उन्होंने ध्यान से देखा तो सांप पर नजर पड़ा। सांप देख उनके होश उड़ गए। घटना के बाद परिजन उन्हें एंबुलेंस से जिला अस्पताल ले आए।
विज्ञापन
विज्ञापन

डॉक्टरों से पूछा, जहरीला है या नहीं
सांप के डसने के बाद पवन ने उसे प्लास्टिक के डिब्बे में बंद कर लिया था। अस्पताल पहुंचने पर उन्होंने डॉक्टरों को सांप दिखाया और कहा कि इसी सांप ने उन्हें डसा है। उसके जहरीला होने के बारे में जानकारी मांगी। चिकित्सकों ने पवन का उपचार शुरू किया। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed