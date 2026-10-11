बरेली: सांप ने डसा तो उसे डिब्बे में बंद कर जिला अस्पताल पहुंचा युवक, डॉक्टर भी रह गए हैरान

बरेली में त्योहार की तैयारियों के बीच घर में सफाई कर रहे युवक को सांप ने डस लिया। सीबीगंज के खड़ौआ गांव निवासी 26 वर्षीय पवन को सांप ने डंसा तो उन्होंने सांप को प्लास्टिक के डिब्बे में बंद किया और उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंच गए। वहां उन्होंने डॉक्टरों को सांप दिखाकर उसकी पहचान जानने की कोशिश की। चिकित्सकों की देखरेख में पवन का उपचार चल रहा है।

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कूड़ा हटाते समय सांप ने डंसा

पवन पेट्रोल पंप पर नौकरी करते हैं। उन्होंने बताया कि घर में त्योहार के चलते साफ-सफाई के साथ टाइल-पत्थर लगाने का काम भी चल रहा है। इस वजह से घर में कूड़ा जमा था। पवन कूड़ा उठाने के लिए हाथ बढ़ा रहे थे, तभी सांप ने उसके दाहिने हाथ की उंगली में काट लिया। दर्द महसूस होने उन्होंने ध्यान से देखा तो सांप पर नजर पड़ा। सांप देख उनके होश उड़ गए। घटना के बाद परिजन उन्हें एंबुलेंस से जिला अस्पताल ले आए।

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