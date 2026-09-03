Bareilly News: लेखपाल को तमंचा दिखाकर धमकी, सरकारी अभिलेख फाड़ने की कोशिश
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Thu, 03 Sep 2026 12:58 AM IST
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नवाबगंज। तहसील में कार्यरत लेखपाल हिमांशु त्रिपाठी ने जान से मारने की धमकी देने और सरकारी अभिलेख फाड़ने की कोशिश के आरोप में दो युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि वह मंगलवार को कुंदवन बन्नो बेगम गांव में जांच के लिए गए थे। वहां अयान खान और अमान ने उन पर दूसरी जगह से पैमाइश कराने का दबाव बनाया। ऐसा न करने पर आरोपियों ने तमंचा निकालकर उनको जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि लेखपाल के हाथ से सरकारी अभिलेख छीनकर फाड़ने की कोशिश भी की। विरोध करने पर आरोपी धमकी देते हुए भाग गए। सीओ नीलेश मिश्रा ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।
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