Bareilly News: 25 को नीलाम होगी केसर चीनी मिल की जमीन
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Tue, 22 Sep 2026 01:50 AM IST
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बहेड़ी। केसर चीनी मिल की मुड़िया मुकर्रमपुर की मेगा फूड पार्क से सटी 11.443 हेक्टेयर भूमि की नीलामी 25 सितंबर को की जाएगी।इसके बाद गन्ना किसानों के बकाया रुपयों का भुगतान कराया जाएगा। एसडीएम गोपाल शर्मा ने बताया कि तहसील सभागार में आयोजित होने वाली सार्वजनिक नीलामी का समय दोपहर में होना निश्चित हुआ है। नीलामी में प्रतिभाग करने वाले लोगों के लिए शर्तें रखी गई हैं। उनको चरित्र प्रमाण पत्र के साथ तीन साल का आयकर रिटर्न (आईटीआर) जमा करना होगा। न्यूनतम बोली 35 करोड़ का 10 फीसदी हिस्सा मौके पर ही जमा करना होगा। लोगों से कार्यक्रम में समय पर पहुंचने की अपील की गई है। अन्यथा की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
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