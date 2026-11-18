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बरेली की एएनजी इंफ्रा इंजीनियर्स ने सबसे ऊंची बोली लगाकर जमीन अपने नाम कर ली। नीलामी से प्राप्त होने वाली धनराशि को गन्ना समिति को सौंपा जाएगा। इससे किसानों का कुछ बकाया चुकाया जा सकेगा। केसर मिल की जमीन की नीलामी की प्रक्रिया इससे पहले सितंबर में भी शुरू की गई थी मगर, यह पूरी नहीं हो सकी।मंगलवार को नीलामी के दौरान बोली 35 करोड़ रुपये से शुरू हुई। इसमें एएनजी इंफ्रा इंजीनियर्स, पिंगाक्ष इंफ्रास्ट्रक्चर, शारदा एग्री और एक्सपीडिएंट लाइफ रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड समेत चार कंपनियों ने हिस्सा लिया। कुल 70 राउंड तक चली प्रक्रिया में आखिरकार एएनजी इंफ्रा इंजीनियर्स ने 41.05 करोड़ रुपये की सर्वाधिक बोली लगाकर बाजी मार ली।पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई। इस मौके पर एडीएम (वित्त एवं राजस्व) संतोष कुमार सिंह, एसडीएम गोपाल शर्मा, नीलामी अधिकारी एवं तहसीलदार वीरपाल सिंह यादव, जिला गन्ना अधिकारी दिलीप कुमार सैनी समेत अन्य मौजूद रहे। जिला गन्ना अधिकारी दिलीप कुमार सैनी ने बताया कि जिन किसानों ने पहले चीनी मिल को गन्ने की आपूर्ति की थी, उनका बकाया पहले चुकाया जाएगा। समिति के माध्यम से आकलन कर किसानों का भुगतान किया जाएगा।लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं किसानगन्ना मूल्य भुगतान को लेकर करीब 35 हजार किसान पिछले एक वर्ष से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। चीनी मिल पर वर्तमान में 162 करोड़ रुपये का बकाया है। किसानों को भुगतान करने के लिए चीनी मिल प्रशासन ने मिल का सौदा तय किया था। खरीदार ने जो चेक दिए वह बाउंस हो गए। बाद में पता चला कि खरीदार कि इतनी हैसियत ही नहीं जो वह तय सौदे के तहत मिल खरीद सके। इसके बाद नीलामी की तिथि 17 नवंबर तय की गई। टीम जब सील लगाने पहुंची तो मिल प्रबंधन ने कुछ भुगतान करने की बात कही। प्रशासन ने दिवाली से पहले 20 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा था। हालांकि, चीनी मिल ने 11 करोड़ 33 लाख रुपये ही दिए थे।केसर चीनी मिल पर किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान बकाया है। इसी के चलते जमीन की नीलामी की गई है। नीलामी से प्राप्त रुपये गन्ना किसानों के बैंक खातों में गन्ना समिति के माध्यम से भेजे जाएंगे। - संतोष कुमार सिंह एडीएम वित्त एवं राजस्व