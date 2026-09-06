Bareilly News: घायल बंदर को बचाया, रिक्शा चालक पर हमलावर हुआ झुंड

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जिला अस्पताल में मिले शराफत ने बताया कि वह सुबह छह बजे रिक्शा लेकर सिविल लाइंस स्थित हनुमान मंदिर की ओर जा रहे थे। मंदिर पहुंचने पर वह मुंह धोने के लिए टंकी के पास गए। इसी दौरान उन्होंने सड़क पर एक घायल बंदर को देखा तो मदद के लिए आगे बढ़े। तभी वह बंदर जोर-जोर से चीखने लगा। उसकी आवाज सुनकर बंदरों के एक बड़े झुंड ने शराफत पर हमला कर दिया।बंदरों ने उनके पैर में कई जगह काट लिया। मंदिर के पुजारी ने घायल शराफत को बचाया। एंबुलेंस बुलाकर उन्हें जिला अस्पताल भिजवाया। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम शराफत का उपचार कर रही है।