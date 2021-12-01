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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   In the city today

Bareilly News: शहर में आज

Thu, 15 Oct 2026 12:37 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Thu, 15 Oct 2026 12:37 AM IST
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In the city today
खेल
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ट्रायल : प्रदेश स्तरीय महिला तैराकी व टेबल टेनिस प्रतियोगिता के लिए मंडल स्तरीय ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम में दोपहर 12 बजे से।
दंगल : जोगी नवादा स्थित वनखंडीनाथ मंदिर परिसर में दंगल अपराह्न 2 बजे से।
जयंती : अग्रवाल सेवा समिति की ओर से अग्रसेन जयंती समारोह आईएमए हाॅल में शाम 7 बजे से।

धर्म-कर्म

कथा : बाबा त्रिवटीनाथ मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा शाम 5 बजे से।
रामलीला : नेकपुर में रामलीला मंचन शाम 6 बजे से।
सीता हरण : श्री रानी महालक्ष्मी बाई रामलीला समिति की ओर से सीता हरण की लीला का मंचन बड़ा बाग पर शाम 6 बजे से।

मंचन : कैंट में सीताहरण की लीला का मंचन शाम 6 बजे से।
रामलीला : सुभाषनगर स्थित रामलीला मैदान पर रामलीला मंचन शाम 7 बजे से।
लंका दहन : जोगी नवादा स्थित बाबा वनखंडीनाथ मंदिर में लंका दहन की लीला का मंचन शाम 7 बजे से।

मंचन : राजेंद्रनगर स्थित उत्तराखंड सामुदायिक केंद्र में रामलीला मंचन रात 8 बजे से।
रामलीला : कूर्मांचलनगर स्थित भोलेनाथ मंदिर परिसर में रामलीला मंचन रात 8 बजे से।



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