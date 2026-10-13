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Bareilly News: शहर में आज

Tue, 13 Oct 2026 02:24 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Tue, 13 Oct 2026 02:24 AM IST
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In the city today
धर्म-कर्म
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कथा : बाबा त्रिवटीनाथ मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा शाम 5 बजे से।
रामलीला : श्री रामलीला समिति की ओर से श्री रामलीला वार्षिक उत्सव नेकपुर, मढ़ीनाथ में शाम 6 बजे से।
रामलीला : श्री रानी महालक्ष्मी बाई रामलीला समिति की ओर से रामलीला मंचन चौधरी तालाब पर शाम 6 बजे से।
रामलीला : श्री रामलीला नाटक समाज की ओर से रामलीला का मंचन कैंट में शाम 6 बजे से।
मंचन : जोगी नवादा स्थित बाबा वनखंडीनाथ मंदिर में खरदूषण वध व सीता हरण लीला का मंचन शाम 7 बजे से।
विविध
श्रद्धांजलि : किशोर कुमार फैंस क्लब की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम रामपुर बाग के सभागार में शाम 6 बजे से।



सराफा बाजार
सोना - 1,49,400 रुपये प्रति दस ग्राम

चांदी - 2,26,000 रुपये प्रति किलो
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