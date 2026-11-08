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Bareilly News: शहर में आज

Sun, 08 Nov 2026 01:01 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sun, 08 Nov 2026 01:01 AM IST
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In the city today
धर्म-कर्मकुल : उर्स-ए-बशीरी में कुल शरीफ की रस्म शाहबाद स्थित खानकाह सकलैनिया शराफतिया में सुबह 8 बजे।
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आरती : मॉडल टाउन स्थित श्री हरि मंदिर में आरती व मंगल गीत शाम 7 बजे से।
पूजन : मॉडल टाउन स्थित सनातन धर्म मंदिर में दिवाली पूजन शाम 7 बजे से।


सराफा बाजार

सोना - 1,44,700 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी - 1,89,000 रुपये प्रति किलो
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