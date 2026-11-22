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अतिक्रमण हटाओ दस्ते के प्रभारी सच्चिदानंद सिंह के नेतृत्व में दोपहर 12 बजे से सौ फुटा रोड पर अभियान शुरू किया गया। यहां नालों के ऊपर खोखे और दुकानें खड़ी कर कारोबार किया जा रहा था। सड़क किनारे भी सामान फैलाकर आवागमन प्रभावित किया जा रहा था।बुलडोजर देखते ही कई दुकानदार अपना सामान समेटने लगे। कुछ ने कर्मचारियों से कार्रवाई रोकने को लेकर बहस शुरू कर दी। इसके बाद टीम तुलाशेरपुर व वीर सावरकर नगर पहुंची। यहां भी नालों पर कहीं होटल संचालित हो रहे थे तो कहीं अस्थायी दुकानें बनाकर कारोबार किया जा रहा था।सड़क व नाले की जगह पर कब्जा होने से सफाई और आवागमन में बाधा पैदा हो रही थी। यहां ध्वस्तीकरण के दौरान 18 ठेला व स्टॉल भी जब्त किए गए। टीम को यहां भी विरोध का सामना करना पड़ा। सनसिटी कॉलोनी में कुछ लोग अभियान में रुकावट डाल रहे थे। उन्हें समझाकर शांत कराया गया।