Bareilly News: बन्नूवाल नगर में अवैध निर्माण सील, सैदपुर हॉकिंस में अवैध कॉलोनी ध्वस्त

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बीडीए के अधिकारियों के अनुसार बन्नूवाल नगर में प्रभाकर मिश्रा की ओर से करीब 110 वर्ग मीटर में पूर्व निर्मित भूतल और प्रथम तल के भवन में से 30 वर्ग मीटर हिस्से में भूतल पर कॉलम खड़े कर निर्माण कराया जा रहा था। प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना हो रहे इस निर्माण को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के तहत सील कर दिया गया।वहीं सैदपुर हॉकिंस में ललित गंगवार की ओर से बिना स्वीकृति करीब 3000 वर्ग मीटर भूमि पर भूखंडों का चिह्नांकन, सड़क और चहारदीवारी आदि बनाकर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। प्रवर्तन टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया।इस मौके पर विशेष कार्याधिकारी अजीत कुमार सिंह, सहायक अभियंता विनोद कुमार आदि मौजूद रहे। बीडीए वीसी सौम्या पांडेय ने बताया कि भवन या भूखंड खरीदने से पहले मानचित्र की स्वीकृति अवश्य जांच लें।