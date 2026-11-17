तेज हवा बनी बाधा: बरेली एयरपोर्ट पर दो बार लैंडिंग की कोशिश, दिल्ली डायवर्ट करनी पड़ी नवी मुंबई की उड़ान
नवी मुंबई से बरेली आने वाली फ्लाइट सोमवार को तेज हवा के कारण बरेली हवाई अड्डे पर लैंड नहीं कर सकी। विमान को दिल्ली डायवर्ट करना पड़ा, जिससे 311 यात्री परेशान हुए।
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बरेली हवाई अड्डे के रनवे पर तेज हवा के कारण दो बार प्रयास के बाद भी नवी मुंबई से बरेली आई फ्लाइट की लैंडिंग नहीं हो सकी। विमान में 171 यात्री सवार थे। सुरक्षित लैंडिंग में अड़चन को देखते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (एटीसी) ने विमान को बरेली से दिल्ली डायवर्ट कर दिया। इसके बाद दिल्ली से उड़ान भरने के बाद विमान शाम 6:47 बजे बरेली पहुंच सका। बाद में शाम 7:15 बजे 140 यात्रियों को लेकर वापस नवी मुंबई के लिए उड़ान भरी। इससे 311 यात्री परेशान हुए।