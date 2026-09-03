बरेली में हाईवे पर हंगामा: कार में पत्नी को गैर मर्द के साथ देखकर भड़का शौहर, पीछा कर पकड़ा, युवक को पीटा

नकाब खिंचकर पत्नी पर भी उठाया हाथ

मारपीट और हंगामे के दौरान महिला कार से बाहर निकलकर सहमी खड़ी रही। पति ने उस पर भी हाथ छोड़ दिया और नकाब खींच दिया। महिला रोकर सफाई देती रही और खुद को बेकसूर बताती रही, लेकिन पति का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वीडियो में महिला का पति कहता सुनाई दे रहा कि लोकेशन पर पूरा मोबाइल लेकर चल रहे थे हम।



तमाशबीन बनी रही भीड़

हाईवे पर हंगामा होता देख राहगीरों, ई-रिक्शा चालकों और स्थानीय लोगों का मजमा लग गया। दोनों ओर से गाड़ियां रुकने लगीं और जाम के हालात बन गए। लोग मूकदर्शक बनकर अपने मोबाइल से वीडियो बनाते रहे। बाद में कुछ बुजुर्गों और राहगीरों के बीच-बचाव के बाद मामला शांत हुआ। बहेड़ी पुलिस के अनुसार, घटना की जानकारी मिली है। वायरल वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है। किसी ने कोई तहरीर नहीं दी है।