Bareilly News: छात्रा का हाथ पकड़कर बोला शोहदा- मैं तुमसे प्यार करता हूं
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:56 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:56 PM IST
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बरेली। इज्जतनगर थाना क्षेत्र में शोहदे ने छात्रा को रास्ते में रोका और हाथ पकड़कर बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। छात्रा ने इस बारे में परिजन को बताया। इज्जतनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
इलाके की एक कॉलोनी की निवासी महिला ने बताया कि उनकी पौत्री उनके पास रहकर पढ़ाई करती है। स्कूल जाते समय चंदू उससे छेड़खानी करता। इस वजह से पौत्री मानसिक तनाव में रहती है। पांच सितंबर को उनकी पौत्री स्कूल जा रही थी, तभी चंदू ने उसे रास्ते में रोक लिया। चंदू ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं।
विरोध करने पर चंदू ने उसे जान से मारने की धमकी दी। एएसपी शिवम आशुतोष सिंह ने कहा कि पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा।
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इलाके की एक कॉलोनी की निवासी महिला ने बताया कि उनकी पौत्री उनके पास रहकर पढ़ाई करती है। स्कूल जाते समय चंदू उससे छेड़खानी करता। इस वजह से पौत्री मानसिक तनाव में रहती है। पांच सितंबर को उनकी पौत्री स्कूल जा रही थी, तभी चंदू ने उसे रास्ते में रोक लिया। चंदू ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं।
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विरोध करने पर चंदू ने उसे जान से मारने की धमकी दी। एएसपी शिवम आशुतोष सिंह ने कहा कि पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा।