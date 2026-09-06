Bareilly News: छात्रा का हाथ पकड़कर बोला शोहदा- मैं तुमसे प्यार करता हूं

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इलाके की एक कॉलोनी की निवासी महिला ने बताया कि उनकी पौत्री उनके पास रहकर पढ़ाई करती है। स्कूल जाते समय चंदू उससे छेड़खानी करता। इस वजह से पौत्री मानसिक तनाव में रहती है। पांच सितंबर को उनकी पौत्री स्कूल जा रही थी, तभी चंदू ने उसे रास्ते में रोक लिया। चंदू ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं।विरोध करने पर चंदू ने उसे जान से मारने की धमकी दी। एएसपी शिवम आशुतोष सिंह ने कहा कि पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा।