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Bareilly News: हैंडबॉल प्रतियोगिता 13 को

Tue, 10 Nov 2026 12:50 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Tue, 10 Nov 2026 12:50 AM IST
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Handball competition on 13th
बरेली। रुहेलखंड विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालयीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन परिसर में किया जाएगा। प्रतियोगिता का आयोजन 13 नवंबर को केसीएमटी की ओर से किया जाएगा। पुरुष और महिला वर्गों के बीच मुकाबले कराए जाएंगे। इस दौरान खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता में बरेली कॉलेज की टीम भी प्रतिभाग करेगी। शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग के मुताबिक पुरुष और महिला वर्ग के खिलाड़ियों को इस प्रतियोगिता के लिए आयोजित चयन प्रक्रिया में शामिल होना अनिवार्य था। कॉलेज के क्रीड़ा सचिव विवेक डागर ने बताया कि प्रतियोगिता में विभिन्न महाविद्यालयों की टीमें प्रतिभाग करेंगी। संवाद
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