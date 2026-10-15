Bareilly News: फौजी के घर से बंदूक व कारतूस चोरी

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सरारी निवासी उमेश मौर्य सेना में जवान हैं। वर्तमान में पंजाब के जालंधर कैंट में तैनात हैं। उन्होंने बताया कि बुधवार सुबह घर पहुंचे तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा पड़ा था। सूचना पर पहुंची भमोरा पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है।उमेश मौर्य के मुताबिक, वह घटना की शिकायत करने थाने पहुंचे थे। इसी दौरान उनकी पत्नी का फोन आया। पत्नी ने बताया कि घर में एक थैली में सभी जेवर और 25 हजार रुपये की नकदी मिल गई है। इसके बाद मामला लाइसेंसी बंदूक और कारतूस की चोरी तक सीमित रह गया। सीओ आंवला हेमंत उपाध्याय ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। संवाद