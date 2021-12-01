Bareilly News: पारस के दम पर जीता जीपीसीए-बी सब-जूनियर ग्रुप

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी जीपीसीए-बी सब-जूनियर ग्रुप की टीम ने निर्धारित 17 ओवरों में पांच विकेटों के नुकसान पर 103 रनों की स्कोर बनाया। पारस ने मैदान के चारों ओर शॉट लगाते हुए 47 गेंदों पर 59 रनों की पारी खेली। इसमें 10 चौके भी शामिल रहे। वहीं, जीपीसीए सब-जूनियर ग्रुप के नाभ तुषियार ने प्रभावी गेंदबाजी करते हुए दो महत्वपूर्ण विकेट झटके।जवाबी पारी में जीपीसीए सब-जूनियर ग्रुप की टीम 17 ओवरों में आठ विकेट के नुकसान पर 96 रन ही बना सकी। अभिनव राठौर ने संघर्षपूर्ण पारी में 34 गेंदों पर 37 रन बनाए और नीलेश सिंह ने 11 रनों का योगदान दिया। जीपीसीए-बी सब-जूनियर ग्रुप के विजय राज आनंद और पारस पटेल ने दो-दो विकेट झटके।ऑलराउंडर प्रदर्शन करने वाले पारस पटेल को मैन ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया। इस मैच को देखने के लिए खेल प्रेमी और अकादमी के सदस्य मैदान पर मौजूद रहे।