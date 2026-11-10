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Bareilly News: जिले की 92 गोशालाओं में होगी गोवर्धन पूजा

Tue, 10 Nov 2026 12:59 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Tue, 10 Nov 2026 12:59 AM IST
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Govardhan Puja will be held in 92 cow shelters across the district.
बरेली। गोवंश संरक्षण और संवर्धन के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जिले की 92 गोशालाओं में आज गोवर्धन पूजा का आयोजन किया जाएगा। शासन के निर्देश पर पशुपालन विभाग की ओर से इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उप मुख्य चिकित्साधिकारी डा. ओपी वर्मा ने बताया कि मंगलवार सुबह नौ बजे सभी गोशालाओं में एक साथ कार्यक्रम आयोजित होंगे। इनमें स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल होकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना करेंगे। संवाद
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