फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Getting ARV shots has become difficult due to the half-day OPD.

Bareilly News: आधे दिन की ओपीडी से एआरवी लगवाना हुआ मुश्किल

Thu, 27 Aug 2026 12:41 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:41 AM IST
विज्ञापन
Getting ARV shots has become difficult due to the half-day OPD.
बरेली। सरकारी अस्पतालों में ईद मिलादुन्नबी के सार्वजनिक अवकाश के दौरान बुधवार दोपहर 12 बजे के बाद इलाज के लिए पहुंचे मरीज चक्कर काटते रहे। एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने के लिए 300 बेड अस्पताल से जिला अस्पताल भेजा गया। कई निजी अस्पताल चले गए।
विज्ञापन

जिला अस्पताल की ओपीडी में बुधवार को दोपहर 12 बजे तक 289 पर्चे बने। करीब सौ लोग पुराना पर्चा लेकर इलाज के लिए पहुंचे। इसी के साथ पुराने परिसर में एआरवी क्लीनिक भी बंद हो गई।
विज्ञापन

तीन सौ बेड अस्पताल में डेढ़ सौ पर्चे बने। इसमें करीब सौ पर्चे एआरवी लगवाने के लिए थे। क्लीनिक बंद होने के बाद भी लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचते रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

कालीबाड़ी के अंकुर राजपूत, सैलानी की नगमा, पुराना शहर की नेहा, कटरा चांद खां के वीर बहादुर, सिविल लाइंस के आदित्य दोपहर डेढ़ बजे पहुंचे थे। मौजूद कर्मचारी ने इन्हें जिला अस्पताल इमरजेंसी भेज दिया।

वहीं, कुछ लोग जिला अस्पताल में केंद्र बंद होने से वैक्सीन लगने की उम्मीद लेकर तीन सौ बेड अस्पताल पहुंचे थे। पहली डोज लगवाने वाले लोग निजी केंद्र जाने को विवश रहे। जबकि दूसरी, तीसरी, चाैथी डोज लगवाने वालों को बृहस्पतिवार को क्लीनिक में एआरवी लगवाने का सुझाव दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed