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नवादा शेखान निवासी अरशद ने बताया कि वह रोहित के आउटलेट पर मैनेजर की नौकरी करते थे। 35 हजार रुपये बकाया हो गए, लेकिन मालिक ने भुगतान नहीं किया। इसी तरह रोहित के प्रतिष्ठानों पर काम करने वाले मार्केटिंग मैनेजर रोहित शर्मा के 80,547, मैनेजर दीपक अग्रवाल के 35 हजार, ड्राइवर प्रिंस के 28 हजार, रसोइया विवेक के 67 हजार, हेल्पर गौरव के 21 हजार, नितिन के 21 हजार, तंदूर शेफ विपिन के 42 हजार, यशवीर के 14 हजार, हेड शेफ सिद्धार्थ के 2,70,000, चाट ठेकेदार अजय यादव के 90 हजार, तंदूर कारीगर सुनील के 21 हजार, देवराज के 15 हजार, विवेक के 15 हजार रुपये बकाया हैं।रोहित अपने यहां काम करने वाले लवकुश के 14150, सचिन के 15 हजार, करन के 5 हजार, विकास के 16,500, पिंकूल के 10 हजार, आकाश के 14,150, सतीश के 50 हजार, राहुल के 5 हजार, आकाश के 30 हजार, सिवरीश के 40 हजार, रत्नेश के 60 हजार, राजा के 2.53 लाख, सलमान के ढाई लाख, विक्की के 7.60 लाख, शरीफ के 3.54 लाख और रवि के 3 हजार रुपये भी ले गया है। कर्मचारियों ने जब रोहित पर रकम देने का दबाव बनाया तो उसने सात नवंबर का वादा किया और उससे पहले भाग गया।सबसे सस्ता खाना देने का दावा, झांसे में आए कई राज्यों के लोगरोहित के फूड चेन की आउटलेट्स पर 150 रुपये में देसी घी के कई व्यंजन मिलते थे। उसने 150 रुपये में अनलिमिटेड खाने का रेस्टोरेंट भी खोला था। एक बार 150 रुपये का कूपन लेकर कितना भी खाना खाओ, ऐसा ऑफर भी वह दे रहा था। इसी कारण आर बाजपेई के रेस्टोरेंट चर्चा में आ गए। रोहित ने कई यूट्यूबरों से भी अपना प्रचार-प्रसार भी कराया। यही वजह रही जो पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा के भी कई लोगों ने रोहित से संपर्क किया। फ्रेंचाइजी के नाम पर रोहित ने इनसे लाखों रुपये वसूले। ऐसे कई लोग अब रोहित के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं।मैनेजर अंकुर की ब्रेन हेमरेज से हो चुकी मौतप्रेमनगर में आर्य समाज मंदिर के पास रहने वाले अंकुर मिश्रा की पांच दिन पहले मौत हो गई थी। उनके भाई गौरव मिश्रा ने बताया कि अंकुर काफी समय से रोहित बाजपेई की टीम में मैनेजर के तौर पर काम कर रहे थे। अंकुर का रोहित पर करीब 70 हजार रुपया बकाया था। रोहित के भागने के बाद बकायेदार भी अंकुर को परेशान कर रहे थे। इसी तनाव में उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया। गौरव के मुताबिक, डॉक्टरों ने भी इसकी पुष्टि की है। हालांकि उन्होंने बिना कानूनी कार्रवाई के भाई के शव का अंतिम संस्कार कर दिया।वर्जनकर्मचारियों और बकायेदारों की ओर से दी गई तहरीर पर रोहित बाजपेई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। बारादरी पुलिस को रोहित का पता लगाने व गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया है। जरूरत पड़ी तो टीम को बाहर भेजा जाएगा। - शिवम आशुतोष, एएसपी