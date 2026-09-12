Bareilly News: शहर के पांच उपकेंद्र बिजली चोरी में आगे, बिल देने में सबसे पीछे

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शहरी उपभोक्ताओं पर करीब 40.46 करोड़ रुपये का बकाया है। खास बात यह है कि सबसे अधिक बकाया उन्हीं इलाकों में है, जहां पूर्व में बिजली चोरी के सर्वाधिक मामले पकड़े गए हैं। अब इन उपकेंद्रों को चिह्नित कर बिजली चोरी व मीटरों की जांच और बकाया बिल की वसूली एक साथ की जाएगी। बड़े बकायेदारों के कनेक्शन काटने से लेकर आरसी और अन्य कार्रवाई तक की तैयारी है।इन पांच उपकेंद्रों पर सर्वाधिक बकायाउपकेंद्र बकाया बिलकिला 5.13शाहदाना 4.18जगतपुर 3.75हरूनगला 3.77सीबीगंज 3.71नोट : बकाया राशि विद्युत निगम के अनुसार करोड़ रुपये में।निगम ने बनाई ये रणनीतिनिगम का फोकस सिर्फ बड़े बकायेदारों तक सीमित नहीं रहेगा। लगातार बिल न देने वाले उपभोक्ताओं की सूची तैयार कर कनेक्शन की स्थिति और मीटर रीडिंग भी जांची जाएगी। चोरी पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी।वर्जनशहरी उपभोक्ताओं पर 40 करोड़ से अधिक का बकाया है। सर्वाधिक बकाया भी उन्हीं इलाकों में है, जहां बिजली चोरी के सर्वाधिक मामले पकड़े गए हैं। अब इन इलाकों में बिजली चोरी रोकने और बकाया बिल वसूली को लेकर व्यापक अभियान चलाने की तैयारी है। - कृष्णानंद कुमार, अधिशासी अभियंता