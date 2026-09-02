फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   DM withholds salaries of seven officials in bareilly

बरेली: आईजीआरएस पर शिकायत निस्तारण से लोग असंतुष्ट, डीएम ने सात अफसरों का वेतन रोका

Wed, 02 Sep 2026 06:05 PM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Wed, 02 Sep 2026 06:05 PM IST
सार

बरेली में जनसुनवाई की शिकायतों के असंतोषजनक निस्तारण पर जिलाधिकारी ने सात अधिकारियों का वेतन रोक दिया है। अगस्त के फीडबैक की समीक्षा में इनके मामलों में शून्य संतुष्टि मिली थी। 

विज्ञापन
DM withholds salaries of seven officials in bareilly
डीएम अविनाश सिंह - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बरेली में जनसुनवाई (आईजीआरएस) और हेल्पलाइन पर शिकायतों के निस्तारण से शिकायतकर्ताओं के असंतुष्ट होने पर जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाया है। अगस्त में प्राप्त फीडबैक की समीक्षा में सात अधिकारियों के मामलों में संतुष्टि का प्रतिशत शून्य मिला। इसके बाद संबंधित अधिकारियों के वेतन आहरण पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

विज्ञापन


रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्येक अधिकारी के संबंध में एक-एक फीडबैक मिला और सभी शिकायतकर्ताओं ने असंतोष जताया। इनमें अधीक्षण अभियंता बाढ़ कार्य मंडल, सिंचाई एवं जल संसाधन; जिला उपायुक्त मनरेगा; जिला क्षय रोग अधिकारी; पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन, शेरगढ़; प्रभारी चिकित्साधिकारी/अधीक्षक, सीएचसी दमखोदा; प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट); और सब रजिस्ट्रार, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, फरीदपुर शामिल हैं।
विज्ञापन


जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने अधिकारियों को शिकायतों का संवेदनशीलता के साथ गुणवत्तापूर्ण और तथ्यपरक निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भविष्य में शिकायतकर्ताओं से असंतोषजनक फीडबैक मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता और फीडबैक की नियमित समीक्षा जारी रहेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed