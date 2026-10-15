Bareilly News: सोते रहे परिजन, चोर समेट ले गए जेवर और नकदी

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गांव निवासी राशिद हुसैन ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि नौ अक्तूबर की रात वह अपने भाई शाहिद हुसैन और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ घर में सो रहे थे। इसी दौरान अज्ञात चोर घर में घुस आए। चोरों ने घर में रखे सामान को खंगालते हुए सोने की अंगूठी, गले का हार, पाजेब, बुंदे, सोने के कड़े और अन्य सामान के साथ नकदी भी चोरी कर ली। सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद

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मीरगंज । थाना क्षेत्र के दियोरिया अब्दुल्लागंज गांव में चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर सोने के जेवर और नकदी चोरी कर ली। वारदात के दौरान परिवार के लोग घर में सो रहे थे। सुबह चोरी की जानकारी होने पर परिजनों में खलबली मच गई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।