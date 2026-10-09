Bareilly News: फैक्टरी कर्मी ने फंदा लगाकर की जान देने की कोशिश

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सिरौली के व्योधन खुर्द गांव निवासी विशाल शर्मा अपनी पत्नी सोनम व दो बच्चों के साथ सीबीगंज की लेबर काॅलोनी में अपने फूफा अशोक शर्मा के यहां रहते हैं। विशाल परसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्टरी में काम करते हैं।पड़ोसियों ने बताया कि बृहस्पतिवार दोपहर एक बजे विशाल की अपनी पत्नी से किसी बात पर कहासुनी हो गई। इससे नाराज होकर विशाल कमरे में गए और बेल्ट से दीवार के कुंडे में फंदा डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। वजन से बेल्ट टूट गई तो वह इसी हालत में गिर पड़े।रसोई में खाना बना रही सोनम ने शोर मचाया तो पड़ोसी आ गए। फुफेरे भाई अरविंद ने पुलिस को सूचना दी। हालत गंभीर होने पर विशाल को बरेली के एक निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सीओ टू नितिन कुमार ने बताया कि इस मामले में कोई लिखित सूचना पुलिस को नहीं मिली है।