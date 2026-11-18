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चंद्रपाल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह गांव में देशी शराब की दुकान पर सेल्समैन हैं। गांव में अवैध शराब की बिक्री की सूचना पर आबकारी टीम ने छापा मारा। हालांकि, टीम को गांव में शराब नहीं मिली और वह लौट गई। इसके बाद कुछ ग्रामीणों को शक हुआ कि उन्होंने ही आबकारी विभाग को सूचना दी थी। जब चंद्रपाल ने इस आरोप का विरोध किया, तो ग्रामीणों ने उन्हें मारपीट कर घायल कर दिया। उनका बेटा अविनाश जब बचाने आया, तो ग्रामीणों ने उसके साथ भी मारपीट की। परिजनों ने आनन-फानन में घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। वहां चिकित्सकों ने उनकी नाजुक हालत देखकर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया।सीओ नीलेश मिश्रा ने बताया कि पीड़ित ने तहरीर दी है। घायलों को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाद