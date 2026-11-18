Bareilly News: आबकारी टीम ने मारा छापा, मुखबिरी के शक में सेल्समैन और बेटे को पीटा
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 01:50 AM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 01:50 AM IST
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नवाबगंज। लावाखेड़ा तालिब हुसैन गांव में मुखबिरी के शक में ग्रामीणों ने एक सेल्समैन और उसके बेटे को पीटकर घायल कर दिया, जिन्हें कस्बे के सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सेल्समैन की हालत गंभीर बताई जा रही है।
चंद्रपाल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह गांव में देशी शराब की दुकान पर सेल्समैन हैं। गांव में अवैध शराब की बिक्री की सूचना पर आबकारी टीम ने छापा मारा। हालांकि, टीम को गांव में शराब नहीं मिली और वह लौट गई। इसके बाद कुछ ग्रामीणों को शक हुआ कि उन्होंने ही आबकारी विभाग को सूचना दी थी। जब चंद्रपाल ने इस आरोप का विरोध किया, तो ग्रामीणों ने उन्हें मारपीट कर घायल कर दिया। उनका बेटा अविनाश जब बचाने आया, तो ग्रामीणों ने उसके साथ भी मारपीट की। परिजनों ने आनन-फानन में घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। वहां चिकित्सकों ने उनकी नाजुक हालत देखकर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
सीओ नीलेश मिश्रा ने बताया कि पीड़ित ने तहरीर दी है। घायलों को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाद
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चंद्रपाल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह गांव में देशी शराब की दुकान पर सेल्समैन हैं। गांव में अवैध शराब की बिक्री की सूचना पर आबकारी टीम ने छापा मारा। हालांकि, टीम को गांव में शराब नहीं मिली और वह लौट गई। इसके बाद कुछ ग्रामीणों को शक हुआ कि उन्होंने ही आबकारी विभाग को सूचना दी थी। जब चंद्रपाल ने इस आरोप का विरोध किया, तो ग्रामीणों ने उन्हें मारपीट कर घायल कर दिया। उनका बेटा अविनाश जब बचाने आया, तो ग्रामीणों ने उसके साथ भी मारपीट की। परिजनों ने आनन-फानन में घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। वहां चिकित्सकों ने उनकी नाजुक हालत देखकर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
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सीओ नीलेश मिश्रा ने बताया कि पीड़ित ने तहरीर दी है। घायलों को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाद