Bareilly News: धनतेरस.... बाजार पर बरसे 1300 करोड़
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:18 AM IST
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:18 AM IST
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बरेली। सतरंगी रोशनी से सजे बाजार पर शुक्रवार को धनवर्षा हुई। धनतेरस पर सुबह से ही शुरू हुई ग्राहकों की आमद शाम होते-होते कतारों में तब्दील हो गई। बाजारों में पैर रखने तक की भी जगह नहीं बची। बर्तन और सराफा बाजार में खरीदार उमड़े। इलेक्ट्रानिक्स, ऑटोमोबाइल्स, रियल एस्टेट सेक्टर में भी तेजी दिखी। देर रात तक बाजारों में गहने, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उत्पादों की खरीदारी और एडवांस बुकिंग के रुझान को देखते हुए व्यापारियों ने 130 करोड़ रुपये का कारोबार होने का अनुमान जताया है।
मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस पर धातु खरीदने से घर में सुख-समृद्धि और धन-धान्य बरकरार रहता है। इसके चलते सोने-चांदी के सिक्कों से लेकर गाड़ियों, बर्तनों और घरेलू उपकरणों की खरीदारी और डिलीवरी हुई। बाजार में नए डिजाइन के एल्युमीनियम, तांबे और पीतल के बर्तनों की भी अच्छी मांग बनी रही।
बिक्री में हिट रहे हल्के वजन के जेवरसराफा बाजार में सुबह से देर रात तक कतार लगी रही। सराफा कारोबारी अनिल पाटिल ने बताया कि इस वर्ष जनवरी से अब तक सोने-चांदी की कीमतों में 60 फीसदी से ज्यादा की बढ़त हो चुकी है। व्यापारी सुदेश अग्रवाल ने बताया कि कीमतों में बढ़त को देखते हुए इस बार एक ग्राम से कम वजन की इयर रिंग्स, नोज पिन, अंगूठी और एक तोले तक के हल्के हार बिक्री में हिट रहे। प्रमाणित पुराने सिक्के भी खूब बिके। सोने की टेंपल ज्वेलरी, कड़े, कंगन, चूड़ी, कान की बड़ी बालियां, झुमके, मांग टीका की भी खूब मांग रही।
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स्मार्ट टीवी और माइक्रोवेव की रही धूम
इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज के बाजार में स्मार्ट टीवी और माइक्रोवेव की धूम रही। कारोबारी हरीश अरोरा ने बताया कि ग्राहकों ने टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव और एयर फ्रायर जैसे आधुनिक उपकरणों की बुकिंग कराई थी, जिनकी डिलीवरी धनतेरस पर ली। बाजार में लोग आधुनिक फीचर्स वाले स्मार्ट टीवी को खूब पसंद कर रहे हैं। किचन सेगमेंट में माइक्रोवेव और एयर फ्रायर भी ग्राहकों की खास पसंद बने हुए हैं।
नौ सौ कारों और 6000 बाइकों की हुई डिलीवरी
ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी मां लक्ष्मी की कृपा जमकर बरसी। वाहन कारोबारी अल्पित अग्रवाल ने बताया कि त्योहारी सीजन को देखते हुए वाहनों की बुकिंग काफी पहले ही शुरू हो गई थी, जिनकी डिलीवरी धनतेरस से लेकर भाईदूज तक की जाएगी। धनतेरस पर जिलेभर में 900 कारें और 6000 दोपहिया वाहन बिकने का अनुमान है। कारों में आ रहे नए और आधुनिक फीचर्स ग्राहकों को काफी आकर्षित कर रहे हैं। इसके चलते ऑटो सेक्टर में इस बार बंपर बिक्री दर्ज की जा रही है।
कारोबार के अनुमानित आंकड़े
सेगमेंट कारोबार
सराफा 350
वाहन 300
इलेक्ट्राॅनिक्स 120
बर्तन 96
किराना 79
कपड़ा 84
मिठाई व ड्राईफूट्स 108
प्राॅपर्टी 120
दीये व मूर्ति 5
अन्य 40
कुल 1,302
नोट : आंकड़े व्यापार मंडल के अनुसार करोड़ रुपये में हैं।
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मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस पर धातु खरीदने से घर में सुख-समृद्धि और धन-धान्य बरकरार रहता है। इसके चलते सोने-चांदी के सिक्कों से लेकर गाड़ियों, बर्तनों और घरेलू उपकरणों की खरीदारी और डिलीवरी हुई। बाजार में नए डिजाइन के एल्युमीनियम, तांबे और पीतल के बर्तनों की भी अच्छी मांग बनी रही।
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बिक्री में हिट रहे हल्के वजन के जेवरसराफा बाजार में सुबह से देर रात तक कतार लगी रही। सराफा कारोबारी अनिल पाटिल ने बताया कि इस वर्ष जनवरी से अब तक सोने-चांदी की कीमतों में 60 फीसदी से ज्यादा की बढ़त हो चुकी है। व्यापारी सुदेश अग्रवाल ने बताया कि कीमतों में बढ़त को देखते हुए इस बार एक ग्राम से कम वजन की इयर रिंग्स, नोज पिन, अंगूठी और एक तोले तक के हल्के हार बिक्री में हिट रहे। प्रमाणित पुराने सिक्के भी खूब बिके। सोने की टेंपल ज्वेलरी, कड़े, कंगन, चूड़ी, कान की बड़ी बालियां, झुमके, मांग टीका की भी खूब मांग रही।
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स्मार्ट टीवी और माइक्रोवेव की रही धूम
इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज के बाजार में स्मार्ट टीवी और माइक्रोवेव की धूम रही। कारोबारी हरीश अरोरा ने बताया कि ग्राहकों ने टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव और एयर फ्रायर जैसे आधुनिक उपकरणों की बुकिंग कराई थी, जिनकी डिलीवरी धनतेरस पर ली। बाजार में लोग आधुनिक फीचर्स वाले स्मार्ट टीवी को खूब पसंद कर रहे हैं। किचन सेगमेंट में माइक्रोवेव और एयर फ्रायर भी ग्राहकों की खास पसंद बने हुए हैं।
नौ सौ कारों और 6000 बाइकों की हुई डिलीवरी
ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी मां लक्ष्मी की कृपा जमकर बरसी। वाहन कारोबारी अल्पित अग्रवाल ने बताया कि त्योहारी सीजन को देखते हुए वाहनों की बुकिंग काफी पहले ही शुरू हो गई थी, जिनकी डिलीवरी धनतेरस से लेकर भाईदूज तक की जाएगी। धनतेरस पर जिलेभर में 900 कारें और 6000 दोपहिया वाहन बिकने का अनुमान है। कारों में आ रहे नए और आधुनिक फीचर्स ग्राहकों को काफी आकर्षित कर रहे हैं। इसके चलते ऑटो सेक्टर में इस बार बंपर बिक्री दर्ज की जा रही है।
कारोबार के अनुमानित आंकड़े
सेगमेंट कारोबार
सराफा 350
वाहन 300
इलेक्ट्राॅनिक्स 120
बर्तन 96
किराना 79
कपड़ा 84
मिठाई व ड्राईफूट्स 108
प्राॅपर्टी 120
दीये व मूर्ति 5
अन्य 40
कुल 1,302
नोट : आंकड़े व्यापार मंडल के अनुसार करोड़ रुपये में हैं।