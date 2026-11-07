Bareilly News: धनतेरस.... बाजार पर बरसे 1300 करोड़

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मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस पर धातु खरीदने से घर में सुख-समृद्धि और धन-धान्य बरकरार रहता है। इसके चलते सोने-चांदी के सिक्कों से लेकर गाड़ियों, बर्तनों और घरेलू उपकरणों की खरीदारी और डिलीवरी हुई। बाजार में नए डिजाइन के एल्युमीनियम, तांबे और पीतल के बर्तनों की भी अच्छी मांग बनी रही।बिक्री में हिट रहे हल्के वजन के जेवरसराफा बाजार में सुबह से देर रात तक कतार लगी रही। सराफा कारोबारी अनिल पाटिल ने बताया कि इस वर्ष जनवरी से अब तक सोने-चांदी की कीमतों में 60 फीसदी से ज्यादा की बढ़त हो चुकी है। व्यापारी सुदेश अग्रवाल ने बताया कि कीमतों में बढ़त को देखते हुए इस बार एक ग्राम से कम वजन की इयर रिंग्स, नोज पिन, अंगूठी और एक तोले तक के हल्के हार बिक्री में हिट रहे। प्रमाणित पुराने सिक्के भी खूब बिके। सोने की टेंपल ज्वेलरी, कड़े, कंगन, चूड़ी, कान की बड़ी बालियां, झुमके, मांग टीका की भी खूब मांग रही।स्मार्ट टीवी और माइक्रोवेव की रही धूमइलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज के बाजार में स्मार्ट टीवी और माइक्रोवेव की धूम रही। कारोबारी हरीश अरोरा ने बताया कि ग्राहकों ने टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव और एयर फ्रायर जैसे आधुनिक उपकरणों की बुकिंग कराई थी, जिनकी डिलीवरी धनतेरस पर ली। बाजार में लोग आधुनिक फीचर्स वाले स्मार्ट टीवी को खूब पसंद कर रहे हैं। किचन सेगमेंट में माइक्रोवेव और एयर फ्रायर भी ग्राहकों की खास पसंद बने हुए हैं।नौ सौ कारों और 6000 बाइकों की हुई डिलीवरीऑटोमोबाइल सेक्टर में भी मां लक्ष्मी की कृपा जमकर बरसी। वाहन कारोबारी अल्पित अग्रवाल ने बताया कि त्योहारी सीजन को देखते हुए वाहनों की बुकिंग काफी पहले ही शुरू हो गई थी, जिनकी डिलीवरी धनतेरस से लेकर भाईदूज तक की जाएगी। धनतेरस पर जिलेभर में 900 कारें और 6000 दोपहिया वाहन बिकने का अनुमान है। कारों में आ रहे नए और आधुनिक फीचर्स ग्राहकों को काफी आकर्षित कर रहे हैं। इसके चलते ऑटो सेक्टर में इस बार बंपर बिक्री दर्ज की जा रही है।कारोबार के अनुमानित आंकड़ेसेगमेंट कारोबारसराफा 350वाहन 300इलेक्ट्राॅनिक्स 120बर्तन 96किराना 79कपड़ा 84मिठाई व ड्राईफूट्स 108प्राॅपर्टी 120दीये व मूर्ति 5अन्य 40कुल 1,302नोट : आंकड़े व्यापार मंडल के अनुसार करोड़ रुपये में हैं।