Bareilly News: ज्यादा वजन पर भारी पड़े हौसले

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लगभग तीन साल पहले प्रदीप ने खुद को बदलने का फैसला किया। उन्होंने बरेली के रेलवे स्टेडियम में खेल कोच अजय कश्यप की देखरेख में प्रशिक्षण शुरू किया। प्रदीप का वजन करीब ढाई साल पहले 95 किलोग्राम था। इस कारण वह प्रतियोगिताओं के नतीजों से संतुष्ट नहीं थे। कोच से सलाह के बाद उन्होंने 400 मीटर दौड़ का कठिन अभ्यास शुरू किया। अपने सपनों को पूरा करने के लिए वह रोजाना पांच से छह घंटे मैदान पर पसीना बहाते थे। मजबूत इच्छाशक्ति और सही मार्गदर्शन से उन्होंने अपना वजन 95 किलो से घटाकर 70 किलोग्राम कर लिया। इस दौरान उनकी आर्थिक परिस्थितियां भी अनुकूल नहीं थीं। उनके पिता फूल सिंह एक साधारण किसान हैं। प्रदीप प्रशिक्षण जारी रखने के लिए इज्जतनगर में किराए के कमरे में रहते हैं।कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लियातंदुरुस्ती और खेल कौशल में सुधार के बाद प्रदीप ने कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। वजन कम करने और कड़ी मेहनत से उन्होंने अब तक 16 पदक जीते हैं। यह उनकी लगन और समर्पण का प्रमाण है। उनके कॅरिअर का अहम पड़ाव प्रयागराज की राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता थी। वहां उन्होंने प्रभावशाली प्रदर्शन किया। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभा दिखाने के बाद उन्होंने अंतर-विश्वविद्यालय स्तर पर भी दमखम का प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन प्रतिष्ठित ऑल इंडिया प्रतियोगिता के लिए हुआ है।