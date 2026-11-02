यूपी: उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कल बरेली में करेंगे पदयात्रा, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी होंगे शामिल

वीर शिवाजी की प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण

पदयात्रा के दौरान शिवाजी चौक पर वीर शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। शहीद के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ पदयात्रा का समापन होगा। इसके बाद 3:30 बजे उपमुख्यमंत्री सर्किट हाउस पहुंचेंगे। यहां भाजपा पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक प्रस्तावित है। शाम 4:40 बजे एयरपोर्ट पहुंचकर 4:45 बजे राजकीय विमान से लखनऊ रवाना हो जाएंगे।



2.15 किमी लंबी होगी पदयात्रा

भाजपा की यह पदयात्रा करीब 2.15 किमी लंबी होगी। इसमें 19 जिलों के 65 विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होगा। इसको 2027 के विधानसभा चुनाव के शंखनाद के तौर पर देखा जा रहा है। इसके मद्देनजर शाहजहांपुर में रविवार को संगठनात्मक तौर पर बैठक करके रणनीति बनाई गई।