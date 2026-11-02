यूपी: ट्रेन में तीन करोड़ को सोना लूटने में प्रॉपर्टी डीलर समेत तीन गिरफ्तार, दो आरोपियों की बरेली में तलाश
बिहार के गया जीआरपी ने चंबल एक्सप्रेस में करीब तीन करोड़ रुपये के सोने की लूट का खुलासा किया है। मामले में बरेली निवासी रोहित कुमार, सचिन गंगवार और वरुण कुमार को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 612.74 ग्राम सोना बरामद हुआ है। वहीं, दो मुख्य आरोपी फरार हैं। बिहार रेल पुलिस उनकी तलाश में बरेली में दबिश दे रही है।
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बिहार के गया में जीआरपी ने चंबल एक्सप्रेस से सोना लूटकांड का जो खुलासा किया, उसमें पीड़ित और आरोपी सब बरेली के ही हैं। बरेली की सराफा फर्म के कर्मचारी से इसी फर्म के पूर्व कर्मचारी व उसके साथियों ने लूट की थी। इनमें से प्रॉपर्टी डीलर समेत तीन की गिरफ्तारी की गई है, जबकि दो अन्य की तलाश में बिहार की रेल पुलिस ने बरेली में डेरा डाल रखा है।
हावड़ा-इंदौर चंबल एक्सप्रेस में डीआरआई अधिकारी बनकर ये लूट की गई थी। रविवार को गया जंक्शन पर स्थित रेल थाने में डीएसपी गुलशन कुमार ने प्रेसवार्ता में ये खुलासा किया। बरेली के नवादा शेखान निवासी रोहित कुमार, सचिन गंगवार और वरुण कुमार को गिरफ्तार किया गया।
अधिकारी ने बताया कि बरेली की संकल्प गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड के मालिक संजय कुमार खंडेलवाल के कर्मचारी संजीव चौहान के साथ ये घटना हुई थी। 24 अक्तूबर को वह चंबल एक्सप्रेस से बरेली लौट रहे थे।
तीन करोड़ रुपये का सोना लूटा
बिहार के भभुआ रेलवे स्टेशन के पास दो लोगों ने डीआरआई अधिकारी बनकर संजीव को हड़काया और उनके पास मौजूद करीब तीन करोड़ का सोना व उनका फोन कब्जे में ले लिया। संजीव को जेल भेजने व फर्म मालिक के घर दबिश देने की धमकी दी और फिर बहाने से ट्रेन से उतर गए।
बिहार पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेकर पीड़ित कर्मचारी की रिपोर्ट दर्ज की। फिर बरेली के बारादरी थाने की पुलिस की मदद से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 612.74 ग्राम सोना बरामद किया गया। लूटा गया बाकी सोना बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है।
दो मुख्य आरोपियों की तलाश
दो मुख्य आरोपियों धर्मेंद्र पटेल और राहुल मौर्य की तलाश में बिहार रेल पुलिस अब भी बरेली में मौजूद रहकर दबिश दे रही है। बरेली एएसपी शिवम आशुतोष सिंह ने बताया कि बिहार रेल पुलिस का बारादरी थाना पुलिस पूरा सहयोग कर रही है। अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी कराई जाएगी।