सीएआरआई का स्थापना दिवस: बटेर, टर्की, गिनी फाउल बढ़ाएंगे गांव में रोजगार, वैज्ञानिक तकनीकी से संवरेंगे किसान

गांवों में रोजगार और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए अब पारंपरिक मुर्गी पालन के साथ बटेर, टर्की, गिनी फाउल पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाकर कुक्कुट पालन को व्यावसायिक स्वरूप देना चाहिए। ताकि आमदनी में बढ़त हो। बरेली के केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान (सीएआरआई) में सोमवार को 48वें स्थापना दिवस समारोह एवं विराट कुक्कुट मेले में ये जानकारी वैज्ञानिकों और कुक्कुट उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों ने किसानों को दी।

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उन्होंने कहा कि किसानों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण, उन्नत प्रजनन सामग्री, बेहतर नस्ल के चूजों और बाजार से जोड़ना जरूरी है। मुख्य अतिथि राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति डॉ. सुमंत व्यास ने पशुपालन, कुक्कुट क्षेत्र में अनुसंधान, तकनीक अपनाने पर जोर दिया। साथ ही, अनुभव साझा करने, व्यापारिक संभावना तलाशने पर जोर दिया। विज्ञापन



विशिष्ट अतिथि आईसीएआर के सहायक महानिदेशक (पशु उत्पादन एवं प्रजनन) डॉ. एचके नरूला, आईवीआरआई के संयुक्त निदेशक डॉ. एसके सिंह, ईडब्ल्यू न्यूट्रीशन के प्रबंध निदेशक डॉ. शिरीष निगम, ब्रॉयलर ब्रीडर एसोसिएशन नॉर्थ के अध्यक्ष मोहित मलिक भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि किसानों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण, उन्नत प्रजनन सामग्री, बेहतर नस्ल के चूजों और बाजार से जोड़ना जरूरी है। मुख्य अतिथि राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति डॉ. सुमंत व्यास ने पशुपालन, कुक्कुट क्षेत्र में अनुसंधान, तकनीक अपनाने पर जोर दिया। साथ ही, अनुभव साझा करने, व्यापारिक संभावना तलाशने पर जोर दिया।विशिष्ट अतिथि आईसीएआर के सहायक महानिदेशक (पशु उत्पादन एवं प्रजनन) डॉ. एचके नरूला, आईवीआरआई के संयुक्त निदेशक डॉ. एसके सिंह, ईडब्ल्यू न्यूट्रीशन के प्रबंध निदेशक डॉ. शिरीष निगम, ब्रॉयलर ब्रीडर एसोसिएशन नॉर्थ के अध्यक्ष मोहित मलिक भी मौजूद रहे।

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