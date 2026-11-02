दिवाली से पहले महंगाई का झटका: चीनी के दाम में फिर हुई बढ़ोतरी, बरेली में 64 रुपये प्रति किलो
दिवाली से पहले लोगों को फिर महंगाई का झटका लगा है। बरेली में चीनी के दामों में चार दिन के भीतर 400 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। बाजार में चीनी 60 रुपये से बढ़कर 64 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है।
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चीनी के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से एक बार फिर लोगों को महंगाई का झटका लगा है। बरेली में चार दिन के भीतर ही चीनी के दाम करीब 400 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ गए हैं। बाजार में चीनी 64 रुपये प्रति किलो मिल रही है, जबकि इससे पहले 60 रुपये प्रति किलो थी। दाम बढ़ने से इससे आम लोगों की रसोई का बजट प्रभावित हो रहा है। वहीं, चीनी के दाम बढ़ने से आने वाले दिनों में खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी बढ़ोतरी होने की आशंका जताई जा रही है।
आम जनता की जेब पर पड़ेगा असर
बताया जा रहा है कि जिले में संचालित चीनी मिलें दो से तीन दिन के भीतर शुरू होने वाली हैं। मिलों में उत्पादन शुरू होने के बाद बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ सकती है, जिससे कीमतों में कुछ गिरावट आने की संभावना है। शहर का श्यामगंज बाजार चीनी के कारोबार का प्रमुख बाजार है। यहां से बड़ी मात्रा में चीनी की खपत होती है और आसपास के जिलों में भी इसकी आपूर्ति की जाती है। फिलहाल दिवाली पर चीनी की महंगाई का असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा।