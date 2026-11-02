दिवाली से पहले महंगाई का झटका: चीनी के दाम में फिर हुई बढ़ोतरी, बरेली में 64 रुपये प्रति किलो

आम जनता की जेब पर पड़ेगा असर

बताया जा रहा है कि जिले में संचालित चीनी मिलें दो से तीन दिन के भीतर शुरू होने वाली हैं। मिलों में उत्पादन शुरू होने के बाद बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ सकती है, जिससे कीमतों में कुछ गिरावट आने की संभावना है। शहर का श्यामगंज बाजार चीनी के कारोबार का प्रमुख बाजार है। यहां से बड़ी मात्रा में चीनी की खपत होती है और आसपास के जिलों में भी इसकी आपूर्ति की जाती है। फिलहाल दिवाली पर चीनी की महंगाई का असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा।