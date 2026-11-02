किसानों की दिवाली न हो फीकी: केसर चीनी मिल को चेतावनी, भुगतान न करने पर होगी एफआईआर, सील होगी संपत्ति

मिल अफसर की बात पर भड़के एसडीएम

केसर चीनी मिल में निरीक्षण के दौरान प्रशासन और मिल प्रबंधन के बीच जमकर बहस हो गई। जब तहसीलदार वीरपाल सिंह सीलिंग की कार्रवाई, झंडी लगाने, परिसर तत्काल खाली करने की बात कह रहे थे, तो मिल के प्रशासनिक अधिकारी अंशुमान गर्ग ने कहा कि चीनी मिल यह प्रशासनिक भवन को सील करने के लिए प्रशासन लिख कर दे। इसी बात को लेकर दोनों में तीखी बहस शुरू हो गई। इस रवैये पर एसडीएम नवाबगंज सचिन यादव ने उन्हें आड़े हाथों लिया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि तहसीलदार भी मजिस्ट्रेट होते हैं, उनसे बात करने की सभ्यता होनी चाहिए। मामला बढ़ता देख मिल के सीईओ शरद मिश्रा ने बीच-बचाव कर माफी मांग कर मामले को शांत कराया।



एसडीएम बहेड़ी गोपाल शर्मा ने बताया कि केसर चीनी मिल पर आरसी जारी है। पूरे परिसर का निरीक्षण किया। किसानों के 162 करोड़ रुपये बकाया हैं। मिल प्रबंधन को सात दिन में ठोस कदम उठाने को कहा है। दिवाली से पहले किसानों को कुछ भुगतान करना होगा। 17 नवंबर को 11 एकड़ से ज्यादा जमीन की नीलामी तय है। अगर 10 नवंबर तक भुगतान नहीं हुआ तो मिल, प्रशासनिक भवन, मिल के मालिक की कोठी सब कुछ सील होगा और एफआईआर भी दर्ज होगी।