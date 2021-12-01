Bareilly News: एमएसएमई के विकास और वित्तीय मजबूती पर किया मंथन

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बैठक में शेखर अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक दौर में उद्योगों की प्रगति के लिए सरकारी योजनाओं, अनुदान, सब्सिडी और वित्तीय सहायता की सही जानकारी जरूरी है। सीए नवीन अग्रवाल ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एमएसएमई इकाइयों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं, अनुदान, सब्सिडी और वित्तीय सहायता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने योजनाओं के प्रावधानों, उपलब्ध अवसरों और उनके प्रभावी उपयोग के बारे में बताया।बैठक में मौजूद उद्यमियों ने कहा कि इस प्रकार के संवाद कार्यक्रम उद्योगों की समस्याओं को समझने और विकास की नई संभावनाएं तलाशने में सहायक हैं। चैप्टर की ओर से उद्यमियों और सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ऐसे आयोजन आगे भी किए जाते रहेंगे। बैठक में धनंजय विक्रम सिंह, आशीष गुप्ता, नीरज गोयल, मयूर धीरवानी, कैप्टन आदित्य प्रकाश अग्रवाल आदि मौजूद रहे।