Bareilly News: 12 गांवों के किसानों की फसलें जलमग्न, एसडीएम ने हाईवे कटवाकर निकलवाया पानी

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एसडीएम सचिन कुमार ने सोमवार को एनएचआई के अधिकारियों को मौके पर बुलाया। उन्होंने जलमग्न खेतों में बर्बाद होती फसलों का जायजा लिया। इसके बाद एसडीएम ने बरेली-सितारगंज हाईवे को गरगईया गांव के पास जेसीबी से कटवाकर पानी का निकास शुरू कराया। खेतों में पानी कम होने लगा तो किसानों ने तहसील पहुंचकर एसडीएम सचिन कुमार का आभार व्यक्त किया।जल निकासी के लिए हाईवे पर बनेगी पुलियाएसडीएम सचिन कुमार ने बताया कि किसानों की फसलें खराब नहीं होने दी जाएंगी। एनएचएआई के पीडी से वार्ता की है। इस वार्ता में धौरेरा, इनायतपुर और गरगईया गांव के पास हाईवे पर पुलिया बनाने का निर्णय किया गया। यह पुलिया बरसात में खेतों में भरने वाले पानी का निकास सुनिश्चित करेगी। अधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। हाईवे के साथ ही पुलिया का निर्माण भी कराया जाएगा।फिलहाल व्यवस्था करा दी गई है। संवादआकलन कर मुआवजे के लिए भेजी रिपोर्टनवाबगंज/क्योलड़िया। देवहा नदी में जलस्तर बढ़ने से अमीरनगर सहित तटवर्ती गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अबतक 190-200 बीघा भूमि नदी में समा चुकी है। सोमवार को एसडीएम सचिन कुमार यादव ने अमीरनगर गांव का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों को बाढ़ आने पर सतर्क रहने को कहा। एसडीएम ने कच्चे मकानों का जायजा लिया और पंचायत घर पर ताला देख पंचायत सहायक अनु को अभिलेख सुधारने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने सफाई कर्मचारी न आने की शिकायत की। सोमवार को 25000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से जलस्तर के बढ़ने की संभावना है। एसडीएम सचिन कुमार ने बताया कि राजस्व टीम को क्षेत्र पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। 34 किसानों की भूमि का आकलन कर मुआवजे के लिए भेजा जा रहा है। सफाई कराने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए गए हैं।