बरेली: निसंतान वृद्धा की गला दबाकर हत्या, मुंह में ठूंसा हुआ था कपड़ा, पुलिस जांच में जुटी

बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के गांव पैगा में अकेली रहने वाली नत्थो देवी (75) का शव शनिवार दोपहर उनके घर में जमीन पर पड़ा मिला। मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। वह घर में अकेली रहती थीं। पुलिस ने मौके से साक्ष्य एकत्र कर शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। संपत्ति विवाद में वृद्धा की हत्या की आशंका जताई जा रही है।

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स्थानीय पुलिस के मुताबिक, नत्थो देवी के पति रोशनलाल की एक साल पहले मौत हो चुकी है। उनकी कोई संतान नहीं है। मायके में भी कोई सगा भाई-भतीजा नहीं है। सीओ हाईवे देवेश सिंह ने बताया कि शनिवार दोपहर एक बजे शव मिलने की सूचना मिली। जमीन पर शव मिला। मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था। फील्ड यूनिट और पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। उनके पास 10 बीघा जमीन और मकान है। विज्ञापन



एसपी उत्तरी संतोष कुमार ने बताया कि वृद्धा के परिवार में कोई सगा संबंधी नहीं है। हर पहलू पर बारीकी से जांच की जा रही है। मौत का कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हो सकेगा। स्थानीय पुलिस के मुताबिक, नत्थो देवी के पति रोशनलाल की एक साल पहले मौत हो चुकी है। उनकी कोई संतान नहीं है। मायके में भी कोई सगा भाई-भतीजा नहीं है। सीओ हाईवे देवेश सिंह ने बताया कि शनिवार दोपहर एक बजे शव मिलने की सूचना मिली। जमीन पर शव मिला। मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था। फील्ड यूनिट और पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। उनके पास 10 बीघा जमीन और मकान है।एसपी उत्तरी संतोष कुमार ने बताया कि वृद्धा के परिवार में कोई सगा संबंधी नहीं है। हर पहलू पर बारीकी से जांच की जा रही है। मौत का कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हो सकेगा।

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