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कानपुर: घर में मिला केसा से रिटायर्ड स्टेनो का शव, अंदर से बंद था दरवाजा, पुलिस बोली- हार्ट अटैक की आशंका

Sun, 08 Nov 2026 03:50 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 08 Nov 2026 03:50 PM IST
सार

Kanpur News: चकेरी में केसा से रिटायर्ड स्टेनो का शव उनके ही घर में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। दरवाजा अंदर से बंद मिलने पर पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

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Kanpur Body of a retired stenographer from KESA found at his home police suspect a heart attack
चकेरी थाना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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कानपुर में चकेरी थाना क्षेत्र के कृष्णानगर गांधीग्राम में अनिल अवस्थी (66) का शव उन्हीं के घर में पड़ा मिला। खाना बनाने वाली महिला बृहस्पतिवार शाम घर पहुंची, तो दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, तो उनका शव पड़ा मिला।

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परिजन ने पुलिस को बताया कि अनिल केसा से स्टेनो पद से रिटायर्ड थे। पत्नी सरोज बेटी प्राची के साथ किदवईनगर में अपने मायके में रह रही हैं। बताया कि वह शराब पीने के आदी थे। थाना प्रभारी अजय मिश्रा के अनुसार प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक से मौत की आशंका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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